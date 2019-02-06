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Posted 6 февраля 2019, 03:27

Published 6 февраля 2019, 03:27

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В Омске из-за аномальных морозов перенесли массовую гонку «Лыжня России»

В Омске из-за аномальных морозов перенесли массовую гонку «Лыжня России»

6 февраля 2019, 03:27
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Спортивное состязание «Лыжня России», которое изначально планировалось провести 9 февраля, из-за сильных морозов переносится на неделю — новый старт намечен на 16 февраля.

Соответственно были перенесены и сроки регистрации. Она пройдет 14 и 15 февраля. Заявки будут приниматься по адресу улица Певцова, 1. Уточняется, что обязательным требованием к участникам является наличие медицинской справки.

Сами соревнования пройдут на территории ОмГАУ. Планируется, что в «Лыжне России» примут участие порядка 4 тысяч омичей и еще столько же пробегут дистанции на территории 17-ти районов Омской области, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.

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