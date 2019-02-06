В Омске из-за аномальных морозов перенесли массовую гонку «Лыжня России»

Posted 6 февраля 2019, 03:27
Published 6 февраля 2019, 03:27
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Соответственно были перенесены и сроки регистрации. Она пройдет 14 и 15 февраля. Заявки будут приниматься по адресу улица Певцова, 1. Уточняется, что обязательным требованием к участникам является наличие медицинской справки.
Сами соревнования пройдут на территории ОмГАУ. Планируется, что в «Лыжне России» примут участие порядка 4 тысяч омичей и еще столько же пробегут дистанции на территории 17-ти районов Омской области, сообщает пресс-служба Правительства Омской области.