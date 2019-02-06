Фигурант дела «Омскгоргаза» сможет голосовать на выборах под домашним арестом

В июне прошлого года Центральный районный суд Омска принял решение оставить его под домашним арестом. Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере. Судя по информации с сайта копании «Омскгазсеть», Александр Орлов до сих пор значится ее директором.