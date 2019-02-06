Фигурант дела «Омскгоргаза» сможет голосовать на выборах под домашним арестом

Posted 6 февраля 2019, 12:05
Published 6 февраля 2019, 12:05
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Как пояснил глава комитета Владимир Седельников, поправки вводятся в связи с изменениями федерального законодательства о выборах и референдумах.
«Устанавливается, что избирательная комиссия должна обеспечить голосование лицам, которые находятся под домашним арестом», - сказал он.
Напомним, самым известным на сегодняшний день домашним арестантом является директор АО «Омскгазсеть» Александр Орлов, родственник депутата Госдумы Андрея Голушко.
В июне прошлого года Центральный районный суд Омска принял решение оставить его под домашним арестом. Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере. Судя по информации с сайта копании «Омскгазсеть», Александр Орлов до сих пор значится ее директором.