gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 февраля 2019, 12:05

Published 6 февраля 2019, 12:05

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

Фигурант дела «Омскгоргаза» сможет голосовать на выборах под домашним арестом

Фигурант дела «Омскгоргаза» сможет голосовать на выборах под домашним арестом

6 февраля 2019, 12:05
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Комитет по законодательству единогласно рекомендовал омскому Заксобранию принять в первом и во втором чтениях законопроект о том, что омские избиратели смогут голосовать под домашним арестом.

Как пояснил глава комитета Владимир Седельников, поправки вводятся в связи с изменениями федерального законодательства о выборах и референдумах.

«Устанавливается, что избирательная комиссия должна обеспечить голосование лицам, которые находятся под домашним арестом», - сказал он.

Напомним, самым известным на сегодняшний день домашним арестантом является директор АО «Омскгазсеть» Александр Орлов, родственник депутата Госдумы Андрея Голушко.

В июне прошлого года Центральный районный суд Омска принял решение оставить его под домашним арестом. Следствие вменяет ему мошенничество в особо крупном размере. Судя по информации с сайта копании «Омскгазсеть», Александр Орлов до сих пор значится ее директором.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика