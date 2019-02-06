Департамент транспорта утверждает, что в омских автобусах не холодно

По словам чиновников, морозы, конечно, накладывают отпечаток на работу пассажирских предприятий, но их воздействие в текущем году не столь значительно, как раньше. Связано это с заменой подвижного состава. Поэтому процент невыхода транспорта на линию не выше средних значений в обычные дни.