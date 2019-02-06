Департамент транспорта утверждает, что в омских автобусах не холодно

Posted 6 февраля 2019, 02:21
Published 6 февраля 2019, 02:21
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Однако в департаменте транспорта администрации города Омска настроения горожан не разделяют, заявляя, что не заметили большого количества жалоб на холод в общественном транспорте.
По словам чиновников, морозы, конечно, накладывают отпечаток на работу пассажирских предприятий, но их воздействие в текущем году не столь значительно, как раньше. Связано это с заменой подвижного состава. Поэтому процент невыхода транспорта на линию не выше средних значений в обычные дни.
Что касается холода в салонах автобусов, то перед выходом в первый рейс транспорт прогревают, сообщает «КП-Омск» со ссылкой на комментарий дептранса.