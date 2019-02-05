В омском МЧС рассказали, как не вызвать пожар, пытаясь согреться

Установкой и обслуживанием газового оборудования должен заниматься только специалист. Что касается автомобиля, то от возгорания его поможет защитить своевременное техобслуживание и неиспользование самодельных или непредназначенных для прогрева устройств. Если нет уверенности в технической исправности автомобиля, то и вовсе в морозы его не следует заводить, лучше дождаться потепления.