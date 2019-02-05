В омском МЧС рассказали, как не вызвать пожар, пытаясь согреться

Posted 5 февраля 2019, 01:04
Published 5 февраля 2019, 01:04
Modified 19 августа, 21:08
Updated 19 августа, 21:08
Основными причинами пожаров являются неправильная эксплуатация или неисправности обогревателей, газового оборудования, печей и автомобилей. В связи с этим спасатели напоминают, как минимизировать риски возгорания.
В частности, чтобы избежать перекала, следует топить печь два-три раза в день не более полутора часов. Также следует избегать включения в одну сеть нескольких энергоемких приборов, которые могут перегрузить сеть и вызвать короткое замыкание с последующим возгоранием.
Установкой и обслуживанием газового оборудования должен заниматься только специалист. Что касается автомобиля, то от возгорания его поможет защитить своевременное техобслуживание и неиспользование самодельных или непредназначенных для прогрева устройств. Если нет уверенности в технической исправности автомобиля, то и вовсе в морозы его не следует заводить, лучше дождаться потепления.
И, конечно, омичам напоминают единый номер вызова пожарных и спасателей — 101.