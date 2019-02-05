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Posted 5 февраля 2019, 01:04

Published 5 февраля 2019, 01:04

Modified 19 августа, 21:08

Updated 19 августа, 21:08

В омском МЧС рассказали, как не вызвать пожар, пытаясь согреться

В омском МЧС рассказали, как не вызвать пожар, пытаясь согреться

5 февраля 2019, 01:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Специалисты Главного управления МЧС России по Омской области советуют жителям региона в морозную погоду проявить повышенное внимание к соблюдению правил противопожарной безопасности.

Основными причинами пожаров являются неправильная эксплуатация или неисправности обогревателей, газового оборудования, печей и автомобилей. В связи с этим спасатели напоминают, как минимизировать риски возгорания.

В частности, чтобы избежать перекала, следует топить печь два-три раза в день не более полутора часов. Также следует избегать включения в одну сеть нескольких энергоемких приборов, которые могут перегрузить сеть и вызвать короткое замыкание с последующим возгоранием.

Установкой и обслуживанием газового оборудования должен заниматься только специалист. Что касается автомобиля, то от возгорания его поможет защитить своевременное техобслуживание и неиспользование самодельных или непредназначенных для прогрева устройств. Если нет уверенности в технической исправности автомобиля, то и вовсе в морозы его не следует заводить, лучше дождаться потепления.

И, конечно, омичам напоминают единый номер вызова пожарных и спасателей — 101.

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