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Posted 1 февраля 2019, 07:26

Published 1 февраля 2019, 07:26

Modified 19 августа, 21:07

Updated 19 августа, 21:07

В 30-градусный мороз жителей Нефтяников оставили без тепла

В 30-градусный мороз жителей Нефтяников оставили без тепла

1 февраля 2019, 07:26
Фото: Медиахолдинг 1MI.
Без отопления и горячей воды остались свыше 40 домов в Советском округе Омска.

На исчезнувшее тепло утром 1 февраля пожаловались жители многоквартирного дома по проспекту Менделеева, 19/5. «Батареи холодные, дома дубак, горячей воды нет. Нас ни о чем не предупреждал никто. Менделеева, 17/2 тоже сказали, что мерзнут», - сообщили Городу55 местные жители.

По данным омской мэрии, муниципальная «Тепловая компания» ведет профилактические работы на подземном трубопроводе по улице Заозерной, 24/1 «в целях предупреждения аварийной ситуации на теплосетях». Предварительное время включения - сегодня в 14:30.

На данный момент отключены: Заозерная, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28; Менделеева проспект, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/3; Тимофея Белозерова, 16, 18, 20; Бородина, 4/2, 4/3, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5.

Добавим, утром в Омске температура воздуха составила -33 градуса, затем поднялась до -29 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, сейчас в городе -23,9 градуса.

Обновлено. По информации мэрии, фактически отопление вернули в 16:30.

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