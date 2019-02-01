В 30-градусный мороз жителей Нефтяников оставили без тепла

Posted 1 февраля 2019, 07:26
Published 1 февраля 2019, 07:26
Modified 19 августа, 21:07
Updated 19 августа, 21:07
На исчезнувшее тепло утром 1 февраля пожаловались жители многоквартирного дома по проспекту Менделеева, 19/5. «Батареи холодные, дома дубак, горячей воды нет. Нас ни о чем не предупреждал никто. Менделеева, 17/2 тоже сказали, что мерзнут», - сообщили Городу55 местные жители.
По данным омской мэрии, муниципальная «Тепловая компания» ведет профилактические работы на подземном трубопроводе по улице Заозерной, 24/1 «в целях предупреждения аварийной ситуации на теплосетях». Предварительное время включения - сегодня в 14:30.
На данный момент отключены: Заозерная, 24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 28; Менделеева проспект, 13, 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 17/5, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5, 19/6, 21, 21/1, 21/2, 21/3; Тимофея Белозерова, 16, 18, 20; Бородина, 4/2, 4/3, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5.
Добавим, утром в Омске температура воздуха составила -33 градуса, затем поднялась до -29 градусов. По данным Обь-Иртышского УГМС, сейчас в городе -23,9 градуса.
Обновлено. По информации мэрии, фактически отопление вернули в 16:30.