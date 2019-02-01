В 30-градусный мороз жителей Нефтяников оставили без тепла

На исчезнувшее тепло утром 1 февраля пожаловались жители многоквартирного дома по проспекту Менделеева, 19/5. «Батареи холодные, дома дубак, горячей воды нет. Нас ни о чем не предупреждал никто. Менделеева, 17/2 тоже сказали, что мерзнут», - сообщили Городу55 местные жители.