В Омске снизят стоимость проезда для пенсионеров и школьников

Теперь с 1 января 2019 года при безналичном расчете стоимость проезда будет 25 рублей, при оплате наличными – 30 рублей. Но льготники, наоборот, с нового года начнут платить меньше. Сейчас есть два вида перевозчиков: муниципальный транспорт с регулируемым маршрутом, где не имеют права взымать больше 22 рублей за проезд, и частные перевозчики.