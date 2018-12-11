В Омске снизят стоимость проезда для пенсионеров и школьников

Теперь с 1 января 2019 года при безналичном расчете стоимость проезда будет 25 рублей, при оплате наличными – 30 рублей. Но льготники, наоборот, с нового года начнут платить меньше. Сейчас есть два вида перевозчиков: муниципальный транспорт с регулируемым маршрутом, где не имеют права взымать больше 22 рублей за проезд, и частные перевозчики.
С 1 января до 1 июля 2019 года оплата будет происходить следующим образом: на регулируемом маршруте по безналичной оплате омичи будут отдавать 25 рублей, наличными – 30 рублей, а с середины лета наличный расчет будет невозможен. Всем перевозчикам придется приобретать кассовые аппараты.
Сейчас Администрация обсуждает снижение на 1 рубль стоимости проезда для льготных категорий граждан. Для пенсионеров – 18 рублей, для школьников – 15.
Изменение стоимости проезда прокомментировал губернатор Омской области Александр Бурков: «Мы разделяем обеспокоенность мэрии Омска ситуацией в транспортной отрасли в вопросах пассажирских перевозок. Мы слышим экономические обоснования необходимости повышать стоимость проезда. Но я хочу подчеркнуть: льготы для пенсионеров, школьников, студентов должны быть предусмотрены. Я обращаюсь и к мэру города, и к депутатам Омского городского Совета: учесть, что льготы должны сохраняться».
Напомним, что по новым ценам омичи с января ездят на существенно обновленном муниципальном автобусном парке. Сейчас по улицам ездят 100 новых автобусов, а до 31 декабря выйдут еще 20 машин большого класса и 100 - малого, чего не делалось больше 10 лет.