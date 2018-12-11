Омич, выстреливший из ружья в лицо подруге, не хочет платить 3 млн рублей

Адвокат девушки рассказал о мучениях, через которые пришлось пройти его подопечной: «Когда Софью доставили в больницу, она не могла дышать, не могла есть. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а пищу вливали через трубку прямо в пищевод. Потом по мере выздоровления этой бедной девочке пришлось заново учиться есть, дышать, говорить и улыбаться. Стоит упомянуть и о тех жутких болях, которые Софья испытала из-за приема сильнодействующих лекарств и препаратов».