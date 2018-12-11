Омич, выстреливший из ружья в лицо подруге, не хочет платить 3 млн рублей

Сторона обвинения настаивает на наказании в виде двух лет ограничения свободы и выплате трех миллионов рублей в счет оплаты будущих пластических операций, сообщает «СуперОмск».
Адвокат девушки рассказал о мучениях, через которые пришлось пройти его подопечной: «Когда Софью доставили в больницу, она не могла дышать, не могла есть. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а пищу вливали через трубку прямо в пищевод. Потом по мере выздоровления этой бедной девочке пришлось заново учиться есть, дышать, говорить и улыбаться. Стоит упомянуть и о тех жутких болях, которые Софья испытала из-за приема сильнодействующих лекарств и препаратов».
Многочисленные операции, через которые уже прошла девушка и через которые ей еще предстоит пройти, влекут за собой последствия для всего организма. Потерпевшей приходится принимать большое количество антибиотиков и гормонов. Помимо прочего, врачи сейчас не могут извлечь дробь, которая осталась за левым глазам, отчего у девушки садится зрение.
По прогнозам врачей, на полное восстановление девушки уйдет от 4 до 6 лет. В настоящее время реконструкция лица проводится бесплатно, однако потом за пластические операции придется платить. И, возможно, трех миллионов, на которые заявлен иск, может и не хватить.
Сам же молодой человек признавать иск отказывается, ссылаясь на отсутствие таких средств. По его словам, он может помогать девушке и без иска. Однако за последние полгода парень по просьбе Софьи дал только 7 тыс. рублей и оплатил стоимость билета до Тевриза.