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Омич, выстреливший из ружья в лицо подруге, не хочет платить 3 млн рублей

Омич, выстреливший из ружья в лицо подруге, не хочет платить 3 млн рублей

11 декабря 2018, 08:25
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Ленинский районный суд города Омска рассматривает уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, в прошлом году в упор выстрелившего из охотничьего ружья в лицо своей подруге.

Сторона обвинения настаивает на наказании в виде двух лет ограничения свободы и выплате трех миллионов рублей в счет оплаты будущих пластических операций, сообщает «СуперОмск».

Адвокат девушки рассказал о мучениях, через которые пришлось пройти его подопечной: «Когда Софью доставили в больницу, она не могла дышать, не могла есть. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а пищу вливали через трубку прямо в пищевод. Потом по мере выздоровления этой бедной девочке пришлось заново учиться есть, дышать, говорить и улыбаться. Стоит упомянуть и о тех жутких болях, которые Софья испытала из-за приема сильнодействующих лекарств и препаратов».

Многочисленные операции, через которые уже прошла девушка и через которые ей еще предстоит пройти, влекут за собой последствия для всего организма. Потерпевшей приходится принимать большое количество антибиотиков и гормонов. Помимо прочего, врачи сейчас не могут извлечь дробь, которая осталась за левым глазам, отчего у девушки садится зрение.

По прогнозам врачей, на полное восстановление девушки уйдет от 4 до 6 лет. В настоящее время реконструкция лица проводится бесплатно, однако потом за пластические операции придется платить. И, возможно, трех миллионов, на которые заявлен иск, может и не хватить.

Сам же молодой человек признавать иск отказывается, ссылаясь на отсутствие таких средств. По его словам, он может помогать девушке и без иска. Однако за последние полгода парень по просьбе Софьи дал только 7 тыс. рублей и оплатил стоимость билета до Тевриза.

#Новости#Ружье#Уголовное дело#Общество
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