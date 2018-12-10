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В Омске сын Турманидзе стал собственником котлована за ТК «Летур»

В Омске сын Турманидзе стал собственником котлована за ТК «Летур»

10 декабря 2018, 11:13
Фото: avito.tu
Куйбышевский районный суд города Омска оштрафовал сына Левана Турманидзе Эдуарда на 1,5 тыс. рублей за неисполнение предписания регионального Госстройнадзора о консервации пристройки к торговому комплексу «Летур» на улице Бударина.

Предписание было выдано еще в июне 2018 года. Согласно ему Эдуард Турмандзе, ставший собственником долгостроя в ноябре прошлого года, а арендатором земли под ним — в феврале 2018 года, должен был в течение двух месяцев законсервировать объект, работы на котором не ведутся уже порядка 10 лет, сообщает «Новый Омск».

Напомним, так называемая пристройка к торговому комплексу «Летур» представляет собой котлован, частично огороженный забором. Из-за отсутствия охраны на объект может попасть любой желающий.

#Новости#Леван Турманидзе#Долгострой#Город
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