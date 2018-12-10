В Омске сын Турманидзе стал собственником котлована за ТК «Летур»

Предписание было выдано еще в июне 2018 года. Согласно ему Эдуард Турмандзе, ставший собственником долгостроя в ноябре прошлого года, а арендатором земли под ним — в феврале 2018 года, должен был в течение двух месяцев законсервировать объект, работы на котором не ведутся уже порядка 10 лет, сообщает «Новый Омск».