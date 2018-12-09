На «Зеленом острове» в Омске нашли черный гроб на лыжах

В комментариях к публикации омичи стали упражняться в остроумии и высказывать предположения, зачем данный объект установили в парке. Наиболее правдоподобной версией стало предположение, что черный гроб с надписью обозначает место старта для лыжников. Однако почему точкой отсчета стал именно гроб, остается загадкой.