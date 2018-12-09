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На «Зеленом острове» в Омске нашли черный гроб на лыжах

На «Зеленом острове» в Омске нашли черный гроб на лыжах

9 декабря 2018, 18:52
Фото: vk.com/podsluhano_omsk
В омском парке «Зеленый остров» неизвестные оставили черный гроб на лыжах.

Фотографией необычной находки поделились очевидцы в группе vk.com/podsluhano_omsk социальной сети «ВКонтакте». На крышке импровизированного гроба написано «Старт». Что именно имели ввиду авторы инсталляции - неизвестно.

В комментариях к публикации омичи стали упражняться в остроумии и высказывать предположения, зачем данный объект установили в парке. Наиболее правдоподобной версией стало предположение, что черный гроб с надписью обозначает место старта для лыжников. Однако почему точкой отсчета стал именно гроб, остается загадкой.

#Новости#Социальные сети#Парки и скверы#Общество
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