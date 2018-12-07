Сутягинский переписал на себя 10% акций «Титан-Агро»

Ранее 49,74% акций «Титан-Агро» принадлежали заводу «Омский каучук», после передачи пакета акций Михаилу Сутягинскому у него осталось 40% акций. Еще 44,92% акций аграрного предприятия находятся под контролем ГК «Титан» и 5,34% акций числятся за ООО «Инвестхимпром».