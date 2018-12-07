Город55
ГлавноеВсе новости
Сутягинский переписал на себя 10% акций «Титан-Агро»

Сутягинский переписал на себя 10% акций «Титан-Агро»

7 декабря 2018, 08:00
Фото: titan-omsk.ru
В декабре 2018 года в структуре компании «Титан-Агро» произошли изменения — глава холдинга «Титан» Михаил Сутягинский переписал на себя 9,74% акций аграрного предприятия.

Ранее 49,74% акций «Титан-Агро» принадлежали заводу «Омский каучук», после передачи пакета акций Михаилу Сутягинскому у него осталось 40% акций. Еще 44,92% акций аграрного предприятия находятся под контролем ГК «Титан» и 5,34% акций числятся за ООО «Инвестхимпром».

Для справки: в состав компании «Титан-Агро» входят комбикормовый завод «Пушкинский», свиноводческий комплекс «Петровский», мясокомбинат «Пушкинский» и розничная сеть мясных лавок. Выручка предприятия за 2017 год составила 1,384 млрд рублей, а убыток — 486 млн рублей.

#Новости#Город
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18