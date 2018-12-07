Сутягинский переписал на себя 10% акций «Титан-Агро»

Ранее 49,74% акций «Титан-Агро» принадлежали заводу «Омский каучук», после передачи пакета акций Михаилу Сутягинскому у него осталось 40% акций. Еще 44,92% акций аграрного предприятия находятся под контролем ГК «Титан» и 5,34% акций числятся за ООО «Инвестхимпром».
Для справки: в состав компании «Титан-Агро» входят комбикормовый завод «Пушкинский», свиноводческий комплекс «Петровский», мясокомбинат «Пушкинский» и розничная сеть мясных лавок. Выручка предприятия за 2017 год составила 1,384 млрд рублей, а убыток — 486 млн рублей.