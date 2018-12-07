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Семья депутата Павлова вложила еще 70 млн в строительный бизнес

Семья депутата Павлова вложила еще 70 млн в строительный бизнес

7 декабря 2018, 14:14
Фото: пресс-служба ОКС
Отец депутата Законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова основал еще одну компанию по производству строительных материалов. Теперь Борису Павлову принадлежит контроль над ООО «Бриккер-керамика».

Согласно записи в ЕГРЮЛ, компания основана месяц назад – 9 ноября 2018 года. Гендиректором ООО «Бриккер-керамика» является Борис Павлов. Он же и является конечным бенефициаром компании, несмотря на то, что 99,98% уставного капитала предприятия принадлежит ООО «Теста».

Напомним, ООО «Теста» было куплено за 347 млн рублей в августе этого года компанией ООО «Кабельные сети», принадлежащей депутату Заксобрания Омской области Дмитрию Павлову. Как уже сообщал Город55, в сентябре учредителем «Теста» стал Борис Павлов.

В ноябре контролируемое Павловым-старшим ООО «Теста» становится учредителем «Бриккер-керамика» с уставным капиталом в 70,3 млн рублей. В новом предприятии Борис Павлов занимает пост гендиректора.

Оба предприятия расположены в здании торгового центра «Кит-интерьер» в соседних офисах. «Теста» занимается предоставлением в аренду помещений и производством строительных материалов. «Бриккер-керамика» производит кирпичи и черепицу.

#Новости#Бизнес и власть#Дмитрий Павлов#Строительство#Политика#Омск сегодня
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