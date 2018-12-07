Семья депутата Павлова вложила еще 70 млн в строительный бизнес

Согласно записи в ЕГРЮЛ, компания основана месяц назад – 9 ноября 2018 года. Гендиректором ООО «Бриккер-керамика» является Борис Павлов. Он же и является конечным бенефициаром компании, несмотря на то, что 99,98% уставного капитала предприятия принадлежит ООО «Теста».