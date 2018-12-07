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ЛВЗ «Оша» возглавил Константин Красильников

ЛВЗ «Оша» возглавил Константин Красильников

7 декабря 2018, 10:10
Фото: vomske.ru
Новым генеральным директором Ликеро-водочного завода «Оша» стал Константин Красильников. На посту он сменил Андрея Аверченко, отправившегося в колонию.

Согласно данным в ЕГРЮЛ, с 6 декабря на ЛВЗ «ОША» пост генерального директора предприятия занял Константин Красильников. Ранее он не был замечен ни в одной из омских компаний, кроме ООО «Консульт». В юридической фирме ему принадлежала четверть уставного капитала предприятия.

Предыдущий гендиректор ликеро-водочного завода Андрей Аверченко находится в колонии. Он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в крупном размере.

Напомним, само предприятие находится в предбанкротной стадии. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам подала исковое заявление о признании ликеро-водочного завода «Оша» банкротом. Работа на самом предприятии 4 месяца как приостановлена. Общий долг ЛВЗ перед фискалами составляет свыше 900 млн рублей.

#Новости#Банкротство#ОША#Экономика#Омск сегодня
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