ЛВЗ «Оша» возглавил Константин Красильников

Согласно данным в ЕГРЮЛ, с 6 декабря на ЛВЗ «ОША» пост генерального директора предприятия занял Константин Красильников. Ранее он не был замечен ни в одной из омских компаний, кроме ООО «Консульт». В юридической фирме ему принадлежала четверть уставного капитала предприятия.
Предыдущий гендиректор ликеро-водочного завода Андрей Аверченко находится в колонии. Он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений, совершенном в крупном размере.
Напомним, само предприятие находится в предбанкротной стадии. МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам подала исковое заявление о признании ликеро-водочного завода «Оша» банкротом. Работа на самом предприятии 4 месяца как приостановлена. Общий долг ЛВЗ перед фискалами составляет свыше 900 млн рублей.