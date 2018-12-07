ЛВЗ «Оша» возглавил Константин Красильников

Согласно данным в ЕГРЮЛ, с 6 декабря на ЛВЗ «ОША» пост генерального директора предприятия занял Константин Красильников. Ранее он не был замечен ни в одной из омских компаний, кроме ООО «Консульт». В юридической фирме ему принадлежала четверть уставного капитала предприятия.