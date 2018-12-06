Мэр Омска Оксана Фадина после года работы решила взять отпуск

С момента своего вступления в должность, 8 декабря 2017 года, Оксана Фадина ни разу не была в отпуске и практически не отдыхала. Рабочий день градоначальника начинается в начале восьмого утра и часто заканчивается после 9 часов вечера.

Помимо прочего, Оксана Фадина работает и по субботам, а в воскресенье совершает объезд Омска, сообщает «ОмскИнформ». На время отпуска мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель Евгений Фомин.