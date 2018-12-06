Город55
ГлавноеВсе новости
Мэр Омска Оксана Фадина после года работы решила взять отпуск

Мэр Омска Оксана Фадина после года работы решила взять отпуск

6 декабря 2018, 08:52
Фото: ИА «Город55»
С момента своего вступления в должность, 8 декабря 2017 года, Оксана Фадина ни разу не была в отпуске и практически не отдыхала. Рабочий день градоначальника начинается в начале восьмого утра и часто заканчивается после 9 часов вечера.

Помимо прочего, Оксана Фадина работает и по субботам, а в воскресенье совершает объезд Омска, сообщает «ОмскИнформ». На время отпуска мэра его обязанности будет исполнять первый заместитель Евгений Фомин.

#Новости#Оксана Фадина#Политика
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18