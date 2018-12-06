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Директор Росгосцирка ушел в отставку из-за срыва ремонта Омского цирка

Директор Росгосцирка ушел в отставку из-за срыва ремонта Омского цирка

6 декабря 2018, 11:47
Фото: "Город55"
Генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов ушел в отставку, написав заявление по собственному желанию, сообщается на сайте организации.

Смена топ-менеджера связана с выговором, который Иванову сделал министр культуры России Владимир Мединский в октябре текущего года «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Причиной послужили нарушенные сроки завершения капитального ремонта Омского цирка, пишет «Коммерсант».

Напомним, Иванов Дмитрий до 2014 года занимал должность министра культуры Удмуртии, а после возглавил Государственный цирк республики.

Сегодня, 6 декабря, стало известно, что новым директором станет Сергей Беляков, ранее занимавший должность заместителя по гастрольной деятельности.

#Новости#Цирк#Общество#Омск сегодня
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