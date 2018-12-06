Директор Росгосцирка ушел в отставку из-за срыва ремонта Омского цирка

Смена топ-менеджера связана с выговором, который Иванову сделал министр культуры России Владимир Мединский в октябре текущего года «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Причиной послужили нарушенные сроки завершения капитального ремонта Омского цирка, пишет «Коммерсант».
Напомним, Иванов Дмитрий до 2014 года занимал должность министра культуры Удмуртии, а после возглавил Государственный цирк республики.
Сегодня, 6 декабря, стало известно, что новым директором станет Сергей Беляков, ранее занимавший должность заместителя по гастрольной деятельности.