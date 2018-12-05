В Омской области открыли первую ледовую переправу

Изюкская ледовая переправа через Иртыш сoединила рабочий поселок Tевриз и деревню Александровка. Путь до нее по автомобильной дороге составляет более 50 км, а теперь расстояние сокращено до 200 метров. На другом берегу находятся села и деревни.