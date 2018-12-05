В гимназии №62 после травли ученика проведут служебную проверку

В то время как в гимназии, к которой появились серьезные вопросы, будет проводиться служебная проверка, с ребенком будут работать областные психологи, а в самом учреждении - вестись исследовательская и коррекционная психологическая работа с детским коллективом и педагогами для восстановления благоприятной психоэмоциональной среды для возвращения ребенка за школьную парту.