В гимназии №62 после травли ученика проведут служебную проверку

Напомним, коллектив образовательного учреждения обвинили в травле школьника, в результате чего мальчик оказался в неврологическом стационаре. Конфликт разгорелся после того, как ребенок отказался убирать снег на территории гимназии.
Министерство образования Омской области заняло однозначную позицию в отношении сложившейся ситуации — интересы ребенка, его эмоциональное состояние и пожелания должны находиться на первом месте.
В то время как в гимназии, к которой появились серьезные вопросы, будет проводиться служебная проверка, с ребенком будут работать областные психологи, а в самом учреждении - вестись исследовательская и коррекционная психологическая работа с детским коллективом и педагогами для восстановления благоприятной психоэмоциональной среды для возвращения ребенка за школьную парту.