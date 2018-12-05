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В гимназии №62 после травли ученика проведут служебную проверку

В гимназии №62 после травли ученика проведут служебную проверку

5 декабря 2018, 12:50
Фото: иллюстрация / pixabay.com
Министерство образования прокомментировало ситуацию, сложившуюся в гимназии №62 между педагогическим коллективом и учеником, сыном омской журналистки Натальи Граф.

Напомним, коллектив образовательного учреждения обвинили в травле школьника, в результате чего мальчик оказался в неврологическом стационаре. Конфликт разгорелся после того, как ребенок отказался убирать снег на территории гимназии.

Министерство образования Омской области заняло однозначную позицию в отношении сложившейся ситуации — интересы ребенка, его эмоциональное состояние и пожелания должны находиться на первом месте.

В то время как в гимназии, к которой появились серьезные вопросы, будет проводиться служебная проверка, с ребенком будут работать областные психологи, а в самом учреждении - вестись исследовательская и коррекционная психологическая работа с детским коллективом и педагогами для восстановления благоприятной психоэмоциональной среды для возвращения ребенка за школьную парту.

#Новости#Гимназия#Министерство образования#Общество
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