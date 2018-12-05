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«Россети» взяли курс на цифровизацию сетей в России

«Россети» взяли курс на цифровизацию сетей в России

5 декабря 2018, 11:51
Фото: rosseti.ru
В Москве завершился международный форум «Электрические сети», где были обсуждены вопросы перспектив внедрения в России цифровых технологий для электросетевой сферы. Переговоры прошли при участии главы Министерства энергетики России Александра Новака.

Как сообщает издание «Новые известия», большая часть работы, направленная на повышение качества и стабильности подачи электроэнергии потребителям, уже была сделана. По словам Новака, в России необходимо создать новый и удобный энергосетевой комплекс, который бы не подвергался внешним воздействиям.

Глава ПАО «Россети» Павел Ливинский отметил, что для эффективной работы в сфере цифровизации необходимо обеспечить стабильную и долгосрочную финансовую поддержку сетевых компаний. Также необходимо изменить систему развития бизнес-процессов, в частности, обратить внимание на модернизацию отечественного производства компонентной базы.

Сегодня, благодаря администрации Владимира Путина и правительства России, в ряде регионов начали работать над актуальными вопросами. На данный момент идет разработка долгосрочных тарифных соглашений в сфере распределения электричества среди потребителей.

Также в первом чтении Государственная дума одобрила законопроект о регулировании интеллектуального учета подачи электроэнергии. Для этого определят специальный баланс, где мощность потребления будет равна нагрузке для всех потребителей.

Для качественной работы цифровые стандарты нужно принять не только «Россетям», но и другим организациям, работающим в сфере электросетевого комплекса России.

Глава Московской школы управления Сколково Андрей Шаронов сообщил, что в 2016 году в цифровизацию во всем мире инвестировали более 50 миллиардов долларов. Конечные затраты на издержки могут уменьшиться на 25%, что позволит снизить стоимость электроэнергии.

Группа компаний «Россети» уже разработала концепцию нового стандарта работы, предназначенного для «интеллектуального» сетевого комплекса и скоро представит ее миру. Ливинский добавил, что компания проделала большую работу в сфере разработки системы, направленной на повышение безопасности данных. При ее разработках был задействован опыт военно-промышленного комплекса. Система будет адаптирована для нужд всей электросетевой системы, а также сможет диверсифицировать ее и обеспечить высокий уровень кибербезопасности.

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