«Россети» взяли курс на цифровизацию сетей в России

Группа компаний «Россети» уже разработала концепцию нового стандарта работы, предназначенного для «интеллектуального» сетевого комплекса и скоро представит ее миру. Ливинский добавил, что компания проделала большую работу в сфере разработки системы, направленной на повышение безопасности данных. При ее разработках был задействован опыт военно-промышленного комплекса. Система будет адаптирована для нужд всей электросетевой системы, а также сможет диверсифицировать ее и обеспечить высокий уровень кибербезопасности.