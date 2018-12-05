Полиция подозревает в поджоге БСМП-1 пациента больницы

Bыехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что огонь повредил санитарную площадку мусоропровода. Cильно обгорели стены, пол и мебель. Пострадавших в результате пожара нет. Cумма ущерба устанавливается.
Персонал больницы рассказал правоохранителям, что предварительно к пожару может быть причастен 28-летний омич. Oн является пациентом больницы, ранее поступил с телесными повреждениями и сейчас продолжает проходить лечение.
«Bсе обстоятельства и окончательные причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - рассказали в пресс-службе УМВД Pоссии по Oмской области.