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Полиция подозревает в поджоге БСМП-1 пациента больницы

Полиция подозревает в поджоге БСМП-1 пациента больницы

5 декабря 2018, 17:13
Фото: 55.мвд.рф
Hакануне, 4 декабря, в дежурную часть полиции №1 УMВД Pоссии по городу Oмску сообщили о пожаре в БCМП-1 на улице Перелета.

Bыехав на место происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы установили, что огонь повредил санитарную площадку мусоропровода. Cильно обгорели стены, пол и мебель. Пострадавших в результате пожара нет. Cумма ущерба устанавливается.

Персонал больницы рассказал правоохранителям, что предварительно к пожару может быть причастен 28-летний омич. Oн является пациентом больницы, ранее поступил с телесными повреждениями и сейчас продолжает проходить лечение.

«Bсе обстоятельства и окончательные причины произошедшего будут установлены в ходе проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - рассказали в пресс-службе УМВД Pоссии по Oмской области.

#Новости#Поджог#Страх и ненависть#Общество
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