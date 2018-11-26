Омский картодром у ДОСААФ будет разрушен. Это вопрос времени

Posted 26 ноября 2018, 07:08
Published 26 ноября 2018, 07:08
Modified Сегодня, 07:01
Updated Сегодня, 07:01
На излете прошлой недели к конфликту за право пользоваться участками земли, на которых расположены трасса для картинга и кинологическая площадка, подключилась спортивная общественность во главе с Александром Шлеменко. Он успел осудить действия ДОСААФ, которые привели к потере земельных участков, и обратиться за помощью к губернатору. Хотя, как удалось выяснить ИА «Город55», картодром ДОСААФу не принадлежит – это частная компания, за деятельность которой кто-то получает прибыль.
Хронология событий
В июне далекого 1965 года Исполнительный комитет Омского городского Совета депутатов трудящихся принял решение № 301-5. Согласно документу, 6 Га левобережных земель отошли региональному отделению ДОСААФ под строительство сооружений для занятий техническими видами спорта.
Этой землей ДОСААФ владел безраздельно, однако почти не пользовался. Но в 2006 году было принято решение о создании современного картодрома для детей. Строительство объекта началось в тот же год и было полностью закончено в 2010 году.
Однако, как выяснится позже, правом на владение землей, а уж тем более ее застройкой, ДОСААФ де-юре не обладал. Это стало ясно в конце 2010 года после окончания строительства картодрома, когда в департамент архитектуры Омска обратились две компании – ООО «Геотоп» и ООО «Геопартнер». Они запланировали на территории картодрома построить ресторан и гостиницу.
До 2014 года принадлежали омскому бизнесмену Артему Авдошину. Возглавлял обе компании в то же время Владислав Авдошин. Сейчас оба юрлица принадлежат другому омскому предпринимателю Владимиру Лисицину, он же является их директором.
В декабре 2011 года департамент архитектуры дает свое согласие на предоставление под строительство двух участков земли, каждый из которых хотя бы частью задевает картодром. Через месяц оба юрлица получают одобрение на аренду земли уже в Главном управлении по земельным ресурсам Омской области (ГУЗР). Земельные участки были быстро сформированы в Росреестре и поставлены на учет.
Спустя год после выдачи разрешений указом губернатора ГУЗР был ликвидирован.
Картодром–самострой
После первого проигрыша в суде, ДОСААФ, чувствуя угрозу со стороны бизнеса, подает новое, в котором пытается оспорить решение депархитектуры и управления по земельным ресурсам. Однако суд в октябре 2012 года отказывает в удовлетворении требований ДОСААФ.
Более того, в ходе арбитражного разбирательства выясняется интересная подробность – картодром, построенный ДОСААФ, является самостроем, проще говоря – возведен незаконно. Дело в том, что в суде общество пыталось доказать, что гоночный трек был построен в 1978 году. Однако по документам трасса новая – в ее нынешнем виде она появилась в 2010 году, при этом ни в этом ни в одном из дальнейших судов документов, разрешающих строительство объекта, ДОСААФ не предоставило. Далее ДОСААФ систематически проигрывает в апелляции и кассации.
При этом на протяжении четырех лет, пока шли судебные разбирательства, ДОСААФ не предпринял попыток закрепить за собой право собственности на участки – в мэрию не было подано соответствующих документов.
Получается странная картина: в судах ДОСААФ годами пытается отстоять право на участки, но не заявляет свое право в мэрии.
Поэтому справедливым выглядят заявления защитника картодрома, известного бойца смешанных единоборств Александра Шлеменко и нынешнего главы регионального отделения ДОСААФ России Александра Фабрициуса, корень проблемы заключается в бездействии предыдущих руководителей общества, не побеспокоившихся о законной постановке на учет картодрома.
«Я хотел бы записать это видеообращение к губернатору Омской области Александру Буркову и мэру Омска Оксане Фадиной. Здесь собрались все, кто неравнодушен к спорту, к воспитанию детей. Есть проблема – земля осталась за теми людьми, кто выступает не за спорт. Просим вас вмешаться и разобраться, поддержать нас, чтобы оставить землю за ДОСААФ», - говорит в своем видеообращении Шлеменко.
В конце 2017 года «Геотоп» и «Геопартнер» выигрывают очередной суд, на этот раз у департамента имущественных отношений Омска. Обе фирмы добились в суде желаемого – принудили городских чиновников заключить с ними договоры аренды земельных участков. С этого момента компании стали законными арендаторами земли под картодромом.
Картодром должен быть разрушен
Как пояснили ИА «Город55» в ДОСААФ, официально картодром спортивному обществу не принадлежит. Все занятия для детей, а также турниры среди гонщиков проводит картинг клуб «Виктори». Частная компания предоставляет частные услуги, и прибыль остается в организации, а не в ДОСААФ.
Более того, как следует из официального сообщения для прессы, картодром построен энтузиастами без правоустанавливающих документов, более того, объект расположен в территориальной зоне ОД-1, где размещение картодромов не предусмотрено. Больше всего московское руководство боится исков по возмещению неосновательного обогащения за пользование чужой землей.
«По законному требованию арендатора земельных участков, ДОСААФ России осуществлен демонтаж сетки ограждения спортивных площадок, чтобы не получить административного взыскания и возмещения неосновательного обогащения в размере внесенной арендной платы собственником за земельный участок. Таким образом, обеспечить сохранение картингдрома силами ДОСААФ России не представляется возможным», - признается пресс-служба общества.
В таком случае нелогично требовать от ДОСААФ противостоять частным застройщикам. Это не их земля, не их картодром, не им он приносит прибыль. Логично обращаться к новому арендатору земель.
При этом позиция властей по данному вопросу до сих пор не ясна. Ни Министерство имущественных отношений (как правопреемник ликвидированного ГУЗР региона), ни депимущества Омска (как сдающий землю в аренду субъект) свою позицию не проясняют и отмалчиваются.
Напомним, московское руководство ДОСААФ всерьез рассматривает вариант распродажи имущества предприятия. Омское предприятие находится на грани банкротства, в скором времени может появиться антикризисный управляющий, который при помощи распродажи имущества вытащит общество из долговой ямы.
При этом, как стало известно ИА «Город55», в ближайшем времени ситуация может только усугубиться. Региональное отделение ДОСААФ использует значительно больше земель, чем ему выделено в 1965 году Омским городским Советом народных депутатов. У общества возникает угроза потерять землю под еще несколькими своими объектами аналогично картодрому.
Источник ИА «Город55»