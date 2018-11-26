Омский картодром у ДОСААФ будет разрушен. Это вопрос времени

Более того, в ходе арбитражного разбирательства выясняется интересная подробность – картодром, построенный ДОСААФ, является самостроем, проще говоря – возведен незаконно. Дело в том, что в суде общество пыталось доказать, что гоночный трек был построен в 1978 году. Однако по документам трасса новая – в ее нынешнем виде она появилась в 2010 году, при этом ни в этом ни в одном из дальнейших судов документов, разрешающих строительство объекта, ДОСААФ не предоставило. Далее ДОСААФ систематически проигрывает в апелляции и кассации.