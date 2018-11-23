Экс-замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» будет отбывать срок вместе с Илюшиным

Posted 23 ноября 2018, 02:59
Published 23 ноября 2018, 02:59
Modified 19 августа, 21:04
Updated 19 августа, 21:04
Напомним, суд признал виновным Сергея Подольного в мошенничестве на сумму свыше 200 млн рублей. Он совместно с замдиректора Фонда стратегического развития региона Аленой Бабий создал несколько фирм-прокладок, с помощью чего смог значительно повысить цену на газ, отпускаемый омскому сажевому заводу.
Сергей Подольный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима №8, где ранее сидели Олег Шишов, Сергей Алексеев, Владимир Шаронов, Юрий Гамбург, Виктор Лаутеншлегер, Максим Поповцев и до сих пор находится экс-министр транспорта Омской области Олег Илюшин.
В настоящее время Подольный содержится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, расположенном на территории этой же колонии, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.
Источник: ИА «Город55»