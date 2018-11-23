gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 ноября 2018, 02:59

Published 23 ноября 2018, 02:59

Modified 19 августа, 21:04

Updated 19 августа, 21:04

Экс-замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» будет отбывать срок вместе с Илюшиным

Экс-замдиректора «Газпром межрегионгаз Омск» будет отбывать срок вместе с Илюшиным

23 ноября 2018, 02:59
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывший заместитель генерального директора «Газпром межрегионгаз Омск» Сергей Подольный, приговоренный к 5 годам лишения свободы за реализацию преступной схемы по продаже газа заводу «Омсктехуглерод», будет отбывать срок вместе с экс-министром Илюшиным в колонии общего режима №8.

Напомним, суд признал виновным Сергея Подольного в мошенничестве на сумму свыше 200 млн рублей. Он совместно с замдиректора Фонда стратегического развития региона Аленой Бабий создал несколько фирм-прокладок, с помощью чего смог значительно повысить цену на газ, отпускаемый омскому сажевому заводу.

Сергей Подольный будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима №8, где ранее сидели Олег Шишов, Сергей Алексеев, Владимир Шаронов, Юрий Гамбург, Виктор Лаутеншлегер, Максим Поповцев и до сих пор находится экс-министр транспорта Омской области Олег Илюшин.

В настоящее время Подольный содержится в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, расположенном на территории этой же колонии, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на собственные источники.

Источник: ИА «Город55»

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика