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Камера Омского аэропорта сняла, как мать дарит свою новорожденную дочь (Видео)

Камера Омского аэропорта сняла, как мать дарит свою новорожденную дочь (Видео)

19 сентября 2018, 08:25
Фото: скрин-шот YouTube
Следственный комитет РФ опубликовал видеозапись с камер наблюдения в Омском аэропорту, на которых видно, как молодая мама дарит свою новорожденную дочь учительнице из Санкт-Петербурга.

Как видно на кадрах, омичка очень долго не может расстаться с младенцем — не выпускает девочку из рук, укачивает, наклоняется к ней. Однако когда настает время вылета, все-таки передает малышку женщине, с которой познакомилась по Интернету, а та по поддельным документам вывозит новорожденную из Омска.

Напомним, ранее редакция ИА «Город55» сообщала подробности возбужденного уголовного дела в отношении двух женщин - «дарительницы» из Омска и учительницы начальных классов из Санкт-Петербурга. По словам матери ребенка, поступить так ее вынудило тяжелое материальное положение и невозможность самостоятельно воспитывать дочь.

Источник: ИА «Город55»

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