Камера Омского аэропорта сняла, как мать дарит свою новорожденную дочь (Видео)

Как видно на кадрах, омичка очень долго не может расстаться с младенцем — не выпускает девочку из рук, укачивает, наклоняется к ней. Однако когда настает время вылета, все-таки передает малышку женщине, с которой познакомилась по Интернету, а та по поддельным документам вывозит новорожденную из Омска.