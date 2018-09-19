Камера Омского аэропорта сняла, как мать дарит свою новорожденную дочь (Видео)

Как видно на кадрах, омичка очень долго не может расстаться с младенцем — не выпускает девочку из рук, укачивает, наклоняется к ней. Однако когда настает время вылета, все-таки передает малышку женщине, с которой познакомилась по Интернету, а та по поддельным документам вывозит новорожденную из Омска.
Напомним, ранее редакция ИА «Город55» сообщала подробности возбужденного уголовного дела в отношении двух женщин - «дарительницы» из Омска и учительницы начальных классов из Санкт-Петербурга. По словам матери ребенка, поступить так ее вынудило тяжелое материальное положение и невозможность самостоятельно воспитывать дочь.
Источник: ИА «Город55»