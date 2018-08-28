Путина водили по пустым улицам Омска

Рабочий визит глава государства начал с прогулки по Омску в сопровождении мэра Омска Оксаны Фадиной и главы региона Александра Буркова.
Судя по фото, опубликованным на сайте «ОмскЗдесь» и «Новый Омск», президента встретили пустые улицы. Обычно по многолюдному Любинскому проспекту в этот день никто не гулял, несмотря на обеденный перерыв.
Глава государства возложил цветы к недавно открытому памятнику М. Ульянову и пообщался с омичами. Несколько школьников получили от Путина автографы.
После прогулки президент проведет совещание по социальным вопросам в правительстве Омской области.
Источник: ИА «Город55»