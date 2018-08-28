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Путина водили по пустым улицам Омска

28 августа 2018, 14:15
Сегодня, 28 августа, в Омск прибыл президент России Владимир Путин.

Рабочий визит глава государства начал с прогулки по Омску в сопровождении мэра Омска Оксаны Фадиной и главы региона Александра Буркова.

Александр Румянцев / newsomsk.ru

Судя по фото, опубликованным на сайте «ОмскЗдесь» и «Новый Омск», президента встретили пустые улицы. Обычно по многолюдному Любинскому проспекту в этот день никто не гулял, несмотря на обеденный перерыв.

Глава государства возложил цветы к недавно открытому памятнику М. Ульянову и пообщался с омичами. Несколько школьников получили от Путина автографы.

Илья Петров / omskzdes.ru

После прогулки президент проведет совещание по социальным вопросам в правительстве Омской области.

Илья Петров / omskzdes.ru

Источник: ИА «Город55»

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