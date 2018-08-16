В мэрии Омска прокомментировали огромную трещину на опоре Ленинградского моста

Накануне, 15 августа, в паблике «Омск навсегда» появилось видео внушительного вида трещины на опоре Ленинградского моста через Иртыш. Ее заметил рыбак, проплывавший там 8 августа. Сквозь трещину видна арматура, повреждение стягивают скобы. По мнению автора видео, «дыра все больше и больше», из-за чего мост может рухнуть.
В «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» ИА «Город55» заявили, что видели видеозапись, и сразу заверили: «Как в Италии не будет». В Генуе, напомним, 14 августа обрушился автомобильный мост высотой 45 метров, погибли десятки человек.
«Сейчас мы как раз проводим комплексное обследование Ленинградского и Комсомольского мостов. О трещине знаем, это зафиксировано. По заявлению подрядчика ООО «Проектно-исследовательская фирма ПИК», выигравшего аукцион на обследование, опасности нет. Будут разработаны мероприятия по лечению трещины», - рассказал ИА «Город55» главный инженер ведомства Алексей Попов.
Он добавил, что обследование закончится в конце августа, после – запланирован ремонт моста в целом. «Для паники оснований нет», - подчеркнул специалист.
Ранее в ведомстве рассказывали, что в Омске нет аварийных мостов, но признавали плохое состояние Ленинградского, Комсомольского и 60-летия ВЛКСМ. Периодически меняются деформационные швы, но требуется комплексная диагностика. Назначили торги. В июле госконтракт выиграла омская компания «Пик». Обследование моста 60-летия ВЛКСМ встало бюджету города в 815 тыс. рублей, Ленинградского и Комсомольского - в 1 млн 450 тыс. рублей.
Источник: ИА «Город55»