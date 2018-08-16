В мэрии Омска прокомментировали огромную трещину на опоре Ленинградского моста

Накануне, 15 августа, в паблике «Омск навсегда» появилось видео внушительного вида трещины на опоре Ленинградского моста через Иртыш. Ее заметил рыбак, проплывавший там 8 августа. Сквозь трещину видна арматура, повреждение стягивают скобы. По мнению автора видео, «дыра все больше и больше», из-за чего мост может рухнуть.