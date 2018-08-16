Город55
ГлавноеВсе новости
В мэрии Омска прокомментировали огромную трещину на опоре Ленинградского моста

В мэрии Омска прокомментировали огромную трещину на опоре Ленинградского моста

16 августа 2018, 11:02
Фото: скриншот видео
«Как в Италии не будет».

Накануне, 15 августа, в паблике «Омск навсегда» появилось видео внушительного вида трещины на опоре Ленинградского моста через Иртыш. Ее заметил рыбак, проплывавший там 8 августа. Сквозь трещину видна арматура, повреждение стягивают скобы. По мнению автора видео, «дыра все больше и больше», из-за чего мост может рухнуть.

В «Эксплуатации объектов внешнего благоустройства» ИА «Город55» заявили, что видели видеозапись, и сразу заверили: «Как в Италии не будет». В Генуе, напомним, 14 августа обрушился автомобильный мост высотой 45 метров, погибли десятки человек.

«Сейчас мы как раз проводим комплексное обследование Ленинградского и Комсомольского мостов. О трещине знаем, это зафиксировано. По заявлению подрядчика ООО «Проектно-исследовательская фирма ПИК», выигравшего аукцион на обследование, опасности нет. Будут разработаны мероприятия по лечению трещины», - рассказал ИА «Город55» главный инженер ведомства Алексей Попов.

Он добавил, что обследование закончится в конце августа, после – запланирован ремонт моста в целом. «Для паники оснований нет», - подчеркнул специалист.

Ранее в ведомстве рассказывали, что в Омске нет аварийных мостов, но признавали плохое состояние Ленинградского, Комсомольского и 60-летия ВЛКСМ. Периодически меняются деформационные швы, но требуется комплексная диагностика. Назначили торги. В июле госконтракт выиграла омская компания «Пик». Обследование моста 60-летия ВЛКСМ встало бюджету города в 815 тыс. рублей, Ленинградского и Комсомольского - в 1 млн 450 тыс. рублей.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Видео#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18