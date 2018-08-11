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Иностранцы говорят: «Не пытайтесь покинуть Омск»

Иностранцы говорят: «Не пытайтесь покинуть Омск»

11 августа 2018, 13:00
Фото: ИА «Город55»
Шутки о городском тлене с новым смыслом.

В Омске оказались жители Швейцарии, Австрии, Бельгии, Франции, Люксембурга, Гонконга. Они приехали изучать русский язык и русскую, сибирскую, культуру. Днем они занимаются в университетах – ОмГПУ и ОмГУ, а вечером окунаются в повседневную жизнь омича – общежитие, Нефтяники, центр, Любинский и далее, до чего доведет любопытство.

«Типичный омич» привык жаловаться на город, воздух вокруг него подчас так и пропитан тленом и сожалением. Но иностранцы свободны от депрессивных стереотипов. Им, конечно, что-то рассказывали про Омск до поездки, что-то они прочитали сами в интернетах. Но послушайте, с каким теплом они отзываются об Омске. Даже известный мем в их исполнении звучит по-другому.

Источник: ИА «Город55»

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