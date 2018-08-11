Иностранцы говорят: «Не пытайтесь покинуть Омск»

«Типичный омич» привык жаловаться на город, воздух вокруг него подчас так и пропитан тленом и сожалением. Но иностранцы свободны от депрессивных стереотипов. Им, конечно, что-то рассказывали про Омск до поездки, что-то они прочитали сами в интернетах. Но послушайте, с каким теплом они отзываются об Омске. Даже известный мем в их исполнении звучит по-другому.