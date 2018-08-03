Война за рынок нелегальных мигрантов в Омске

Да, процент, казалось бы, небольшой. Однако стоит понимать, что больные мигранты с поддельными документами не пойдут в больницу, так как после этого их выдворят на родину. Поэтому реальное число заболевших может быть на порядок выше. Тем более, по словам источника, среди нелегалов встречаются не только венерические заболевания и туберкулез, но даже начальная форма лепры (проказа).