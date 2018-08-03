Война за рынок нелегальных мигрантов в Омске

Posted 3 августа 2018, 01:00
Published 3 августа 2018, 01:00
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
20 апреля 2018 года следователь по особо важным делам отдела по расследованию бандитизма и деятельности ОПГ СЧ по РОПД СУ УМВД России по Омской области возбудил уголовное дело в отношении неустановленного круга лиц ООО «Центр миграционных услуг» по статье «Организация незаконной миграции» ст.322.1 УК РФ (копия постановления есть в редакции «Город55»).
Согласно документу, по меньшей мере, 10 человек (судя по именам - граждане Китайской Народной Республики) в период с 13 декабря 2017 года по 3 апреля 2018-го обратились в ООО «Центр миграционных услуг» с целью пройти комплексный экзамен на знание русского языка, истории России. Вместо оказания консультационных услуг им выдали поддельные сертификаты с заведомо ложными сведениями о сдаче экзаменов, именно это и стало причиной для возбуждения дела.
На запрос ИА «Город55» в УМВД по Омской области информацию о возбуждении уголовного дела по организации незаконной миграции подтвердили. Однако какую-либо дополнительную информацию предоставить отказались, сославшись на тайну следствия.
Источник близкий к правоохранительным органам говорит, что выявленные факты – вершина айсберга. По его сведениям, через ООО «Центр миграционных услуг» прошло порядка 30 тысяч мигрантов. Проверка самой организации в открытых данных позволяет предположить схему работы теневого бизнеса и установить бенефициаров.
Схема работы
По данным центра раскрытия корпоративной информации, учредителем и директором ООО ЦМУ является уроженка Узбекистана Мукаддасхон Бойхонова. На ее имя зарегистрировано 3 компании – ООО «Нисо» (продажа фруктов), еще одно ООО «Нисо» (медицинские услуги) и сам ЦМУ.
Медицинская «Нисо» была основана в январе 2016 года, однако медицинскую лицензию получила лишь в сентябре 2017 года. Вместе с ЦМУ они расположены по адресу улица 10 лет Октября, 172Б, а их сайты пестрят перекрестной рекламой. К слову, директор компании Мукаддасхон Бойхонова до сих пор не имеет профильного образования.
На сайте «Нисо» указаны расценки оказания медицинских услуг. Так, компания предлагает прохождение платных медосмотров общей стоимостью 4,9 тыс. рублей. В перечень входит шесть позиций необходимых для освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства.
ЦМУ предоставляет несколько услуг – медицинские, юридические услуги, а так же услуги тестирования иностранных граждан и лиц без гражданства. В среднем редкий документ обходится мигранту дешевле тысячи рублей. Зато документов таких нужно много – полис медицинского страхования, заявления в ФМС МВД, трудовые договоры, перевод документов и целый перечень консультаций.
Так, «консультация по тестированию» обойдется мигранту в 6 тыс. рублей, повторные консультации стоят еще около 2 тыс. рублей.
Логично предположить, что весь прайс-лист обеих компаний – ширма. Источник редакции настаивает – за фасадом помощи приезжим якобы развернут бизнес по выдаче мигрантам фиктивных документов, в том числе и медицинских – это позволяет приезжим незаконно встать на учет. Если у мигранта нет требуемой суммы, ему предложат взять кредит.
Источник финансирования
Очень удачно родная сестра Мукаддасхон Бойхоновой, Дилфуза, является гендиректором микрофинансовой фирмы ООО «Альфапроф». Главврач «Нисо» Людмила Буслова является председателем правления еще одной микрофинансовой организации КПК «Мегаполис».
По предположению источника, за «помощь с получением кредита» с мигранта удерживается до 40% от суммы (но не более 15 тысяч рублей).
Также с ЦМУ сотрудничают КПК «Аврора» (гендиректор – Гульназ Мирзаева, также возглавляющая одноименное «ЦМУ», располагавшееся в том же здании), ООО «Амадея» (гендиректор – Фирдавс Нурдинов) и ООО «Молбулак». Их основная клиентура - выходцы из средней Азии. Более того, через «Молбулак» ЦМУ помогает мигрантам найти работу.
При этом компанию сложно назвать частью схемы. Она зарегистрирована в Москве и имеет множество филиалов по всей стране. Мигрант лишь через нее устраивается на работу и занимает деньги в этой конторе, часть из которых забирают себе уже «Аврора», «Альфапроф», «Мегаполис» и другие компании из списка выше.
Интересно, что микрофинансовые организации «Амадея» и «Альфапроф» зарегистрированы по одному адресу: г. Омск, ул. Заозерная, д. 18, кв. 36. В учредительных документах у компаний указаны идентичные номера телефонов. Там же на Заозерной зарегистрированы обе фирмы ООО «Нисо».
Угроза
Если предположить, что данные верны, то вырисовывается не только этическая проблема развода приезжих на деньги и преступная деятельность, но реальная опасность для омичей.
По данным регионального минздрава, за последние два года на территории Омской области зарегистрировано 856 случаев выявления у людей заболеваний, передающихся половым путем, из них в 124 случаях у иностранных граждан. Открытая форма туберкулеза обнаружена у 1476 человек, из них 3 у иностранных граждан. ВИЧ-инфекция выявлена у 4087 человек, из них 20 у иностранных граждан.
Да, процент, казалось бы, небольшой. Однако стоит понимать, что больные мигранты с поддельными документами не пойдут в больницу, так как после этого их выдворят на родину. Поэтому реальное число заболевших может быть на порядок выше. Тем более, по словам источника, среди нелегалов встречаются не только венерические заболевания и туберкулез, но даже начальная форма лепры (проказа).
Конфликт миграционных центров
Организатором и бенефициаром всей схемы источник, близкий к правоохранительным органам, называет некоего гражданина Узбекистана Гулшана Акбарова (Гоша). Официально Акбарова и Байхонову связывает только то, что в 2009 году он продал ей компанию, торгующую фруктами. Однако официальное руководство ЦМУ отказалось беседовать с корреспондентом ИА «Город55», обратившимся за комментарием. Для общения с прессой подъехал Гулшан Акбаров, который представился коммерческим директором ООО «Нисо», а так же его адвокат Юрий Кимстачев.
По словам Акбарова, они занимаются «кристально чистым» бизнесом. Так, например, они опровергли предположение, что вместо консультаций ЦМУ выдает мигрантам фиктивные сертификаты о сдаче экзаменов. Появление уголовного дела в отношении сотрудников ЦМУ Гулшан Акбаров объяснил давлением, которое на него якобы оказывается сотрудниками полиции.
По его словам, легальный во всех отношениях бизнес стал помехой новому «Паспортно-визовому сервису», который находится под патронажем полиции.
«Да, сейчас действительно есть уголовное дело на ЦМУ, но наличие уголовного дела – еще не доказательство вины. Нас проверяли 6 раз за последние 4 месяца. Это нечестная конкуренция со стороны «Паспортно-визового сервиса», который курирует генерал полиции. У них есть все ресурсы для проверок – пусть проверяют, нам бояться нечего. Полиция пытается убрать нас любыми путями, пытается отобрать бизнес. Проверки – полбеды, но они прибегают к более жестким способам», - заявил Акбаров.
Он пояснил, что «жесткие способы» - это задержание и побои, которым подверглась Мукаддасхон Бойхонова. ИА «Город55» удалось найти решение Омского областного суда по гражданским делам от 8 сентября 2017 года, согласно которому Бойхоновой присудили компенсацию морального вреда в 20 тыс. рублей и возмещение убытков в размере 5 тыс. рублей. Компенсация присуждена из-за травм Бойхоновой, полученных при допросе о якобы незаконной регистрации в ее деревенском доме иммигрантов.
Многофункциональный миграционный центр
Отметим, что ФГУП «Паспортно-визовый сервис» МВД России открылся 14 марта 2018 года. В церемонии его открытия приняли участие генерал-майор полиции Леонид Коломиец, врио губернатора Омской области Александр Бурков, Главный Федеральный инспектор по Омской области Иван Евстифеев. Событие такого масштаба освещалось в региональной правительственной прессе и сопровождалось пресс-релизом регионального УМВД.
На сайте «сервиса» указаны тарифы на услуги в помощи мигрантам для прохождения процесса регистрации. Отметим, что цены за услуги по большей части идентичны, а разница между «ЦМУ» и «ПВС» невелика. Так, помощь в прохождении медицинского освидетельствования стоит 5 тыс. рублей (4,9 тыс. руб в «ЦМУ»). Подготовка документов для оформления патента стоит 2,5 тыс. рублей (порядка 2,7 тыс. рублей в «ЦМУ»). Если к этой сумме прибавить еще тысячу рублей, то пакет документов будет готов в кратчайшие сроки.
Возглавляет организацию бывший сотрудник полиции, экс-начальник Центра исполнения административного законодательства УМВД России по Астрахани Арман Куспанов. Он согласился побеседовать с корреспондентом ИА «Город55», однако за время написания материала связаться с ним больше не удалось.
Источник: ИА «Город55»