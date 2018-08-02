В центре Омска автомобиль провалился под землю в кипяток. Опять.

На улице 11 Октябрьская прорвало трубу с кипятком, вода пробила асфальт и иномарка провалилась под землю.
Произошло это в жилом массиве за остановкой «Улица Рабиновича» в районе улиц Волочаевской, 19 и Октябрьской, 11. Автор поста, который стал свидетелем инцидента, наблюдал за происходящим из здания по соседству.
В комментариях подписчики сообщают, что никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть из авто.
Напомним, это уже не первый случай. Так, 22 июня на этой же улице из-за работ «Тепловой компании» под землю провалилась иномарка. Хозяйка машины в этот момент находилась дома. Организация объяснила случившееся размывом грунта и, если вина компании будет доказана, обещала возместить ущерб омичке.
Источник: ИА «Город55»