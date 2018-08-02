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В центре Омска автомобиль провалился под землю в кипяток. Опять.

В центре Омска автомобиль провалился под землю в кипяток. Опять.

2 августа 2018, 14:37
Фото: vk.com/aomsk
Сегодня, 2 августа, в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Аварийный Омск» подписчики сообщили, что очередной автомобиль полностью ушел под землю.

На улице 11 Октябрьская прорвало трубу с кипятком, вода пробила асфальт и иномарка провалилась под землю.

Произошло это в жилом массиве за остановкой «Улица Рабиновича» в районе улиц Волочаевской, 19 и Октябрьской, 11. Автор поста, который стал свидетелем инцидента, наблюдал за происходящим из здания по соседству.

В комментариях подписчики сообщают, что никто не пострадал, водитель успел выпрыгнуть из авто.

Напомним, это уже не первый случай. Так, 22 июня на этой же улице из-за работ «Тепловой компании» под землю провалилась иномарка. Хозяйка машины в этот момент находилась дома. Организация объяснила случившееся размывом грунта и, если вина компании будет доказана, обещала возместить ущерб омичке.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Центр Омска#Страх и ненависть#Происшествия
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