Екатерина Кожевина: «Омску нужно нечто большее, чем Достоевский и Колчак»

- В столицы же едут не за статусом города, там уровень жизни лучше, развитая инфраструктура, возможностей для роста больше. Это определяющие факторы. А если мы говорим про культуру, то зачем сравнивать, зачем копировать? Посмотри, в США — каждый штат имеет свои индивидуальные символы. Уникальность – вот в чем ценность. А какая уникальность в Достоевском? В Омске он сидел четыре года, а, например, в Старой Руссе (Новгородская область) Достоевский отдыхал на водах. Там тоже ему ставят памятники, его именем называют улицы, музеи и так далее. Ну вообще-то, Достоевский — петербургский писатель.