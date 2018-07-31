Дыру в старинном особняке у Яблоньки «законсервировали» фанерой

Собственником части здания, где появилась дыра, является Сергей Юрьевич Ткаченко. По данным сервиса раскрытия информации, до 2009 года ему принадлежала торговая фирма «Яблонька», до 2006 – ООО «Старая крепость». Сейчас обе фирмы ликвидированы. Сейчас бизнесмен зарегистрирован как ИП с основными видами деятельности: аренда и управление собственным или арендованным имуществом и оптовая торговля цветами. В 2011 году Ткаченко получил два контракта – на поставку цветов для Омской филармонии и областного Минтруда.