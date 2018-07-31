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Дыру в старинном особняке у Яблоньки «законсервировали» фанерой

Дыру в старинном особняке у Яблоньки «законсервировали» фанерой

31 июля 2018, 17:21
Фото: пресс-служба министерства культуры Омской области
Весь комплекс зданий по улице Ленина, 20, относимый к середине – второй половине XIX века, с 1991 года считается объектом культурного наследия регионального значения. 19 июля в крайнем левом здании появилась дыра – якобы для восстановления исторического облика.

Как рассказали в региональном Минкульте, строительные работы начало ООО «Строймир-инвест», авторский надзор осуществляло ООО «Строймир» в лице Натальи Леонидовны Удиной. Несмотря на их заявления о законности работ, в министерстве по-прежнему настаивают, что строители проломили проем в стене без разрешения.

«Работы на этом участке приостановлены, дверь законсервирована. Если строители планируют продолжить работу, как они утверждают – по восстановлению исторического облика, должны предоставить проект», - прокомментировали в министерстве.

Фото от 19.07.18
ИА «Город55»

Консервация продлится, пока не будет дано разрешение на проведение работ. Точнее, если будет дано – Минкульт будет решать, принимать ли проект. Соответственно, на данный момент неясно, обяжут ли собственника, который должен выполнять охранные обязательства, провести восстановление памятника до того вида, который был еще в начале месяца. Сейчас проем заставили деревянным щитом.

Фото от 31.07.18
ИА «Город55»

Собственником части здания, где появилась дыра, является Сергей Юрьевич Ткаченко. По данным сервиса раскрытия информации, до 2009 года ему принадлежала торговая фирма «Яблонька», до 2006 – ООО «Старая крепость». Сейчас обе фирмы ликвидированы. Сейчас бизнесмен зарегистрирован как ИП с основными видами деятельности: аренда и управление собственным или арендованным имуществом и оптовая торговля цветами. В 2011 году Ткаченко получил два контракта – на поставку цветов для Омской филармонии и областного Минтруда.

Есть еще одно близкое ИП Ткаченко Юрия Сергеевича. Он владеет салонами «Цветы у Яблоньки», и уже не первый год выигрывает госконтракты с мэрией Омска на оформление цветочных композиций выставки «Флора». В этом году стоимость подряда составила 3 млн рублей.

Источник: ИА «Город55»

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