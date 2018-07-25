Осторожный оптимист. Экскурсия ректора по главному долгострою ОмГУ

По яркому застекленному фасаду здание кажется готовым. Но тут из-под плитки попадаются торчащие провода, там – строительная тележка. У главного входа – баннер, призванный привлекать абитуриентов. Давно выцветший. Рабочих не видно, бытовки стоят пустые. Встречают только охранник и мохнатая собака Куня – на сегодняшний день они вдвоем составляют постоянных обитателей стройки.
Она началась в 2006 году. Подрядчиком, самым первым, стало омское ООО «Вега», выиграв госконтракт с Минобрнауки на сумму более 360 млн рублей. В 2008 году федеральное финансирование оборвалось, и стройка встала до 2011 года. Тогда были новый аукцион, новый подрядчик ООО «Мособлспортстрой» и еще 412,4 млн рублей. Окончить строительство главного корпуса рассчитывали в 2014 году. Не вышло. Перенесли на 2016-й. То же самое. Вместо объявления о сдаче объекта в том же году инициировали еще один аукцион стоимостью 258 млн рублей именно по «завершению строительства». Следом облправительство сообщило, что федеральная субсидия составит 381,4 млн рублей. Третьим и пока последним подрядчиком остается ООО «Энергостройкомплекс».
Алексей Валерьевич, последнее, что известно о ходе строительства, это штраф в 51 тыс. рублей генподрядчику за нарушения противопожарной безопасности, которые тот не устранил.
Нынешнему подрядчику пришлось столкнуться с проблемами, которые создали предшественники. Говорить, что он что-то не выполнил, не совсем корректно. Часть работ – речь о пожарной системе – была выполнена предыдущим подрядчиком «Мособлспортстроем», но с нарушениями, – начинает рассказывать ректор в своем будущем кабинете. Просторном, с окнами от пола до потолка, но необставленном: из мебели только два стола и несколько стульев по типу школьных. – Сейчас, когда корпус выходит на завершение, возникают вопросы, в том числе связанные с ужесточением требований противопожарной безопасности после известных событий (трагедия в Кемерово, - прим. ред.). Думаю, все они будут сняты.
Как продвигается ход работ новым подрядчиком?
Ситуация, когда «Энергостройкомплекс» пришел на объект, была сложной – корпус был в плачевном состоянии после «Мособлспортстроя». Сейчас в основном работы касаются внутренней отделки, коммуникаций. Потребовалось время, чтобы привести в соответствие проектную документацию, чтобы подрядчику понять, где есть проблемы. Временная затяжка носит объективный характер.
То есть текущими результатами довольны?
Мы с ним работаем в течение полутора лет, возникают сложности – решаем. Может, хотелось бы, чтобы на завершающем этапе процесс шел быстрее. Но нареканий особых нет. Если сравнить объект на момент входа подрядчика и сегодняшнее состояние – небо и земля. Строители провели огромную работу, нужен последний вздох, как на финишной прямой, чтобы все это завершить.
Очевидцы рассказали, что крайне редко видят строителей, работы ведутся по минимуму. Что с этим может сделать вуз?
Действительно, рабочих на главном корпусе в последнее время крайне мало. Однако серьезно повлиять на генподрядчика университет не может, поскольку именно генподрядчик определяет последовательность выполнения строительно-монтажных работ, а, следовательно, количество занятых рабочих.
Каковы на данный момент сроки завершения строительства и сроки ввода в эксплуатацию?
Мы посредники, фактическим распорядителем средств является Минобрнауки. В рамках федеральной адресной инвестиционной программы на 2018 год проектные сроки подготовки ввода в эксплуатацию – 25 декабря. Это дата реальная, к ней мы должны получить от подрядчика завершенный корпус, чтобы ввести его в эксплуатацию. Сама процедура ввода, по оценкам специалистов, займет 2-3 месяца. В правительстве Омской области создана рабочая группа во главе с зампредом Сергеем Фроловым, чтобы контролировать ход работ.
Значит, можно говорить, что набор 2019 года будет заниматься в новом главном корпусе?
Уже было столько обещаний от моих предшественников (Якуб стал ректором ОмГУ в 2014 году, – прим. ред.) о том, что первый курс юрфака зайдет в этот корпус. Как показал опыт моей четырехлетней работы – и соответственно все эти четыре года убиты на главный корпус, здесь надо быть острожным оптимистом, – с долей юмора говорит ректор. – Не скажу пессимистом, а именно острожным оптимистом. Если мы получаем корпус к Новому году, вводим его, думаю, есть шанс, что новый набор будет заниматься здесь. Не будем делить шкуру неубитого медведя, но на самом деле шанс есть. Вместе с тем надо учесть, что юрфак, который является основным пользователем этого корпуса, сейчас занимает самый крупный по площади корпус. Собрать чемоданы и переехать в течение месяца сложно. Плюс, надо отработать системы обеспечения, чтобы все работало в штатном режиме.
Поскольку на момент приезда Грефа я ректором не был, а был всего лишь рядовым сотрудником, не могу сказать, что там происходило. Но два этажа достроили, это так. Проблема увеличения этажности была снята, когда проходили последнюю госэкспертизу уже на полный объект со всеми изменениями, то есть с учетом дополнительных этажей. Изначальный проект остается действующим, плюс – проект на завершение строительства. В документах есть обследования каркаса и фундамента здания. Вопрос проседания фундамента не стоит. К сожалению, часто работает такой формат – ОБС – одна бабка сказала. Или по принципу песни Высоцкого: ходят слухи, будто сплетни запретят. Пусть эта информация остается у первоисточника, а откуда он ее брал – сказать сложно.
Как обстоят дела с финансированием? Хватит ли денег?
В рамках контракта у подрядчика остается 31 млн рублей. Эти средства есть на счетах в казначействе, их хватит на завершение работ. Если не хватит, поскольку по ходу могут возникать незапланированные работы, они осмечиваются, идет поиск финансирования. Но само Минобрнауки крайне заинтересовано в завершении строительства. У министерства есть поручение Медведева, чтобы максимально сократить количество недостроев. Это вообще проблема для высшей школы по всей стране. Поэтому они идут навстречу.
Есть еще около 31 млн рублей на приобретение оборудования. Отыграть аукционы, закупить надо до 1 октября, иначе деньги уйдут в федеральный бюджет. Поэтому сейчас ведется работа с клининговой компанией, чтобы по мере завершения строительства подготовить помещения и завести в них это оборудование, мебель, – делится глава вуза посреди пока еще пустующих коридоров, белесых от строительной пыли.
Прохождение экспертизы по вводу в эксплуатацию потребует дополнительных средств?
Потребует, но это вопрос не генподрядчику, а к университету. Будут затрачены внебюджетные средства (которые формируются за счет платы за обучение). Сумму сказать сложно, считать будем по факту. Но это не будут запредельные суммы, в разы меньше того, что уже вложено.
Планируется ли обновление действующих корпусов, строить новые объекты? Открыть новые направления обучения?
Сначала надо сдать этот. В основном сейчас стоят задачи, связанные с исполнением требований противопожарной безопасности. Два года назад были одни нормативы, сейчас другие. Практически по всем корпусам мы эти требования закрываем. В настоящий момент, думаю, мы выбрали достаточный спектр подготовки для рынка, и пока новых направлений не планируется.
Не намерен ли вуз продать или сдать в аренду девятый корпус на улице Гуртьева, чтобы оптимизировать расходы по его содержанию? Нам рассказали, что большая часть помещений бывшего ДК простаивает, там занимается мало студентов и не всегда.
Он действительно используется не в полном объеме. Во многом такая ситуация объясняется крайне неудачным его расположением – корпус находится в поселке Телевизионного завода, куда добираться и преподавателям, и студентам весьма затруднительно. Содержание корпуса также обходится достаточно дорого, и поэтому университет официально обратился в региональное отделение Росимущества с просьбой оказать содействие в поиске потенциальных новых собственников.
Да, такое есть. Идет процесс бюрократизации. Сейчас документооборот больше переходит в электронную форму, но тем не менее. Проблема с бумаготворчеством связана со спецификой Рособорнадзора, который требует большое количество бумаг, сопровождающих учебный процесс. Бывает, что из-за этого сам процесс выхолащивается. Требования к запятым намного увеличились.
На качестве образования это сказывается?
Качество зависит от желания студента учиться. Если желания нет – бесполезно. Если есть, бумаги, конечно, вызывают ворчание, но творческий процесс между преподавателем и студентом никуда не исчезает. Вуз провинциальный (в хорошем смысле) отличается от столичного тем, что сохраняется семейственная обстановка. А в Москве это поток, каждый сам за себя. Вырвешь зубами – твое, не вырвешь – никто тобой заниматься не будет. Есть обратная проблема – бакалавры уезжают и продолжают обучение в столице, поступая на бюджет, потому что мы хорошо учим.
В заключение, уже знаете, как обустроите новый кабинет?
Я не думаю об этом. Он должен быть просто функциональным, – поясняет Алексей Якуб, оглядываясь на окрашенные стены, обрамленные монтажной пеной двери и город за окнами.
Источник: ИА «Город55»