Осторожный оптимист. Экскурсия ректора по главному долгострою ОмГУ

Уже было столько обещаний от моих предшественников (Якуб стал ректором ОмГУ в 2014 году, – прим. ред.) о том, что первый курс юрфака зайдет в этот корпус. Как показал опыт моей четырехлетней работы – и соответственно все эти четыре года убиты на главный корпус, здесь надо быть острожным оптимистом, – с долей юмора говорит ректор. – Не скажу пессимистом, а именно острожным оптимистом. Если мы получаем корпус к Новому году, вводим его, думаю, есть шанс, что новый набор будет заниматься здесь. Не будем делить шкуру неубитого медведя, но на самом деле шанс есть. Вместе с тем надо учесть, что юрфак, который является основным пользователем этого корпуса, сейчас занимает самый крупный по площади корпус. Собрать чемоданы и переехать в течение месяца сложно. Плюс, надо отработать системы обеспечения, чтобы все работало в штатном режиме.