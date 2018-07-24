Антон Сорокин – тролль Колчака: скандалист выдавал себя за американского президента

Материал из серии, посвященной 100-летию Белой столицы
ИА «Город55» продолжает выборочно публиковать рассказы писателя с сохранением авторской орфографии и пунктуации. Зарабатывая на жизнь заурядными должностями вроде счетовода в управлении Омской железной дороги и регистратора в пригородной больнице, успев попробовать на вкус иконопись, торговлю кожей и солью, Сорокин в конце концов пристрастился к перу и сатире и стал по-своему известной личностью. В его творчество, сосредоточенное вокруг власти золота над людьми, оказались втянуты первые лица белого движения, в том числе и главный герой исторической вехи Александр Колчак: одно из известнейших произведений Сорокина – «33 скандала Колчаку».
«То, что вы прочитаете, настолько необычайно и должно вызвать сомнения,
- пишет Сорокин во вступительном слове к книге. – Ну и фантазер, ну и враль, не хуже Мюнхгаузена, хотя свидетелями моих скандалов были тысячи людей, хотя у меня каждый скандал подтверждается документами, несмотря на это, утверждать, что это действительно было так, я не намерен. Кто не желает верить – не надо».
О себе автор по большей части пишет в третьем лице. По его словам, выступая со скандалами, он знал, что рискует жизнью. Где-то ему приходилось прибегать к дипломатическим приемам, а где-то – к обману, к «некрасивым поступкам».
«Антон Сорокин – шут, Антон Сорокин – маниак, это броня Антона Сорокина, под этими защитными масками Антон Сорокин сумел так дискредитировать власть Колчака, что учесть последствия скандалов совершенно не представляется возможным», - говорит сам о себе Антон Сорокин.
СКАНДАЛ ШЕСТНАДЦАТЫЙ
Объявление в газете «Заря».
Только американская миссия может бесплатно раздавать журнал всем желающим. «Дружеские речи». В газете «Речь» Антон Сорокин поместил следующее объявление:
Только национальный писатель Сибири Антон Сорокин может бесплатно раздавать в виде приложения к газете для курящих гвоздики, перья, обрывки старой бумаги и американские дружеские речи (4 февраля 1919 года вышел единственный номер «Газеты для некурящих», организованной Антоном Сорокиным и Всеволодом Ивановым, - прим. ИА «Город55»).
Антона Сорокина вызывают в американскую миссию. Мы дали вам 1000 экземпляров «Дружеской речи» для рассылки вашим подписчикам.
- Дали.
- Для чего же вы дружеские речи приравниваете к обрывкам бумаги, гвоздикам?
- О, это я из хитрости: вдруг разное барахло и сразу американские дружеские речи, это эффект, все равно что, положим, навоз и красота розы. Зловоние и запах розы, это из хитрости, но если это вам не нравится, я могу исправить ошибку.
- Да как же вы это сделаете?
- Я человек находчивый, исправлю, довольны будете.
СКАНДАЛ СЕМНАДЦАТЫЙ
Первую страницу американских дружеских речей президента Рузвельта Антон Сорокин заклеивает своим портретом и разбрасывает номера журнала по улицам города (обычный способ Антона Сорокина). Подпись – гений Сибири новой Америки. Через 24 часа американская миссия звонит по телефону на место службы Антона Сорокина.
- Вас зовут в американскую миссию,
Отвечаю:
- Если нужен Антон Сорокин – шлите автомобиль.
Через полчаса черный автомобиль американской миссии.
Антон Сорокин в авто. Вхожу важно, нос кверху.
- В чем дело?
Сидит важный американец, настолько важный, что таких я видел только в юмористических журналах и потом, после, на графиках Гросса. Такого кабинета я не видел. Богатая обстановка, подумал, вот где бы написать хорошую книгу, можно написать.
Сидящий за большим письменным столом говорит через переводчика:
- Мы дали вам для распространения 1000 номеров журнала «Дружеские речи», вы заклеили президента своим портретом и потому мы принуждены принять меры. Наказание для вас будет тяжелым и потому мы решили запросить ваше объяснение, может быть можно найти смягчающую наказание причину, может быть вы наклеили портрет на нескольких экземплярах.
- Что вы, за кого меня принимаете? Во-первых, я получил не тысячу экземпляров, а десять тысяч через подставных лиц, во-вторых – на всех десяти тысячах наклеил свой портрет и даже в Америку послал несколько номеров в адрес редакции.
- О, тогда вам не будет снисхождения, мы будем просить Адмирала Колчака дать вам достойное наказание.
- Какое же преступление вы находите, что я совершил по русским законам, и виновен?
- Вы вводите в заблуждение читателей и многие думают, что мы рекламируем вас.
- Какой же в этом позор? Американская миссия приехала в Сибирь, не мешает и порекламировать сибирского писателя.
- В задачи американской миссии это не входит.
- Тогда в задачи Антона Сорокина не входит вести разговоры с навозными людьми.
- Я затрудняюсь перевести ваши слова.
- переводите, какие же это американцы, наверное Кишиневские, или Гомелевские, когда Евангелию Америки не знают.
- Какое же это Евангелие?
- Вы настоящие американцы?
- Ну да!
- В Евангелии Америки написано: реклама – двигатель торговли. Время – деньги.
И вы, если настоящие американцы, должны восхищаться что сделал Антон Сорокин. Он за счет просвещенных американцев, приехавших учить дикарей, сумел за их счет рекламироваться. Большевики не признают законов капитала, а вы ведь враги большевиков, должны уважать свои законы, на этом основании позвольте получить двести рублей за потерянное время. Время деньги, и вы отняли мое на философский разговор. Антону Сорокину дали двести рублей.
Источник: ИА «Город55»