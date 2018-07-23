Антон Сорокин – тролль Колчака: скандал на обеде

Громов («Принцесса Греза») сообщил, что генералы, чехи с Колчаком, будут в ресторане «Летучая мышь». Билеты в «Летучую мышь» стоили дорого, и все были распределены между приближенными Колчака. В «Летучей мыши» был, так сказать, негласный банкет в честь приезда Колчака. Громов для меня достал билет от редакции «Речи» на право входа. Все прошло хорошо. Электрические лампочки бросают яркие блики на золотые погоны, медали и ордена. За белыми столиками красивые, нарядные дамы, напудренные, в бриллиантах; звон штор, иностранная речь, в общем все обстоит, как и следовало, в благородном обществе.