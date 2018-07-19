Как расписывали стену Егора Летова в Омске

«Меня позвали сюда, когда я работала над другим заказом. Песни Летова люблю и пою. В них глубокая философия. Из любимого - «Пластмассовый мир» и «Плюшевый мишутка». Они вызывают эмоции. Какие именно, описать сложно. Просто не вся музыка находит отклик в душе, а его - находит. То, как его сегодня перепевают, например, недавно в Омске выступал с его песнями Билли Новик из Billy’s Brand, это интересно. Мы вообще Летова через регги пели», - поделилась художница Дарья Герасименко.