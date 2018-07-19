Как расписывали стену Егора Летова в Омске

«Где у вас тут стена Летова?» - так и хочется спросить, приехав на улицу 1-ю Индустриальную, 5А, где должна находиться та самая 90-метровая стена - дань памяти омскому рок-музыканту Егору Летову, приуроченная к десятой годовщине его смерти. Она должна стать местом притяжения панков, рокеров и всех, кто чтит творчество омича и музыку вообще.
Но спрашивать не приходится. Интуитивно понимаешь, что здание строительного треста №4, разрешившего использовать под граффити собственную бетонную стену, нужно обогнуть, пройти вдоль ж/д путей, минуя надписи в роде «рэперы рулят», и вот она - Стена, где художники как раз заканчивают последние рисунки. Она расположилась возле въезда в Чкаловский поселок, где жил музыкант.
«Мы переписывались с Леной (Свешниковой, ставшей куратором проекта, - прим. ред.), вспоминали первую стену Летова на опоре Юбилейного моста, которую сделали на 300-летие города и которую быстро закрасили (мэрия Омска сочла ее несанкционированной). Также я нашёл фото Стены в Москве, которую никто не трогает. А у нас почему-то это считается ненормально. И Лена говорит, что можно же договориться. И так наша переписка превратилась в омскую Стену», - рассказал ИА «Город55» художник Рэм Рищенко.
Появление памятной стены действительно согласовали с городской администрацией, чтобы не вышло как с первой. Заранее подготовили эскизы рисунков, в чем помогли художники из других городов России и Белоруссии, и с помощью проектора перенесли их на бетон, предварительно очистив его и загрунтовав.
Помимо Рэма, над арт-объектом работают ещё около десяти человек. Кто-то приходит постоянно, кто-то, когда хватает времени, а кто-то просто поддержать разговорами или музыкой. Нередко здесь звучит гитара, или укулеле, или барабанный ритм, отбиваемый кисточками на банках из-под краски, пока мимо едут дрезины и поезда. Играют как песни Летова, так и все, что придет на ум.
«Меня позвали сюда, когда я работала над другим заказом. Песни Летова люблю и пою. В них глубокая философия. Из любимого - «Пластмассовый мир» и «Плюшевый мишутка». Они вызывают эмоции. Какие именно, описать сложно. Просто не вся музыка находит отклик в душе, а его - находит. То, как его сегодня перепевают, например, недавно в Омске выступал с его песнями Билли Новик из Billy’s Brand, это интересно. Мы вообще Летова через регги пели», - поделилась художница Дарья Герасименко.
В ближайшее время все они сделают перерыв и продолжат работу над Стеной через 1-2 недели.
«Останется дорисовать мелкие детали, может, обводку сделать, написать имена спонсоров, кто помог краской, грунтовкой и прочим. Материалов хватило, как раз всю сумму потратили (собирали которую краудфандингом, около 50 тыс. рублей, - прим. ред.) На доделывание еще баллончики есть», - пояснила куратор проекта Елена Свешникова.
Официальное открытие омской стены Летова планируют в августе, а 10 сентября, в день рождения музыканта, - планируют неподалеку провести концерт с проекцией видео и фото, связанных с его жизнью и творчеством. Сейчас активисты согласовывают площадку и оргмоменты. А чтобы было проще найти саму Стену, по окрестностям установят своеобразные указатели.
Источник: ИА «Город55»