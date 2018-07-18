Город55
ГлавноеВсе новости
Ректор ОмГУ объяснил нарушения пожарной безопасности в корпусе-долгострое

Ректор ОмГУ объяснил нарушения пожарной безопасности в корпусе-долгострое

18 июля 2018, 23:30
Фото: ИА «Город55»
У подрядчика было полгода на исполнение предписания ГАСН. Суд оштрафовал компанию, но устранить нарушения по-прежнему надо. За строителей вступился ректор университета Алексей Якуб.

Как сказано в документах Арбитражного суда Омской области, во время проверки региональный Госстройнадзор нашел нарушения пожарной безопасности в работе ООО «Энергостройкомплекс», завершающем строительство главного корпуса ОмГУ возле метромоста.

Генподрядчик не исполнил предписание от 3 ноября 2017 года. Проверяющие установили, что у объекта нет исполнительной документации на демонтаж отдельных элементов, наружные колонны отделаны горючей пластмассой, отсутствуют противопожарные окна и естественное проветривание помещений при пожаре.

Всего «Энергостройкомплекс» получил 10 замечаний. Их нужно было устранить до 26 апреля 2018 года, но строители этого не сделали, и компанию по решению суда оштрафовали на 51 тыс. рублей по части 6 статьи 19.5 КоАП РФ.

Решение суда еще может быть обжаловано. Пока же в защиту подрядчика выступил ректор ОмГУ Алексей Якуб. По его словам, нарушения достались в наследство от прежнего подрядчика - «МосОблСпортСтроя».

«Нынешнему подрядчику пришлось столкнуться с проблемами, которые создали предшественники. Говорить, что он что-то не выполнил, не совсем корректно. Когда подрядчик, начинает работать на объекте, тем более после долгой консервации, возникают проблемы, которые проектом предусмотреть нельзя. Часть работ – речь о пожарной системе — была выполнена предыдущим подрядчиком, но с нарушениями. Сейчас, когда корпус выходит на завершение, возникают вопросы, в том числе связанные с ужесточением требований противопожарной безопасности после известных событий (трагедия в Кемерово, - прим. ред.). Практически с колес приходится принимать решения. Думаю, что все вопросы, связанные с ГАСН, будут сняты», - пояснил ИА «Город55» Алексей Якуб.

Вскоре на нашем портале выйдет полное интервью с ректором университета.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Город#Омск сегодня
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18