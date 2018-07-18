Ректор ОмГУ объяснил нарушения пожарной безопасности в корпусе-долгострое

«Нынешнему подрядчику пришлось столкнуться с проблемами, которые создали предшественники. Говорить, что он что-то не выполнил, не совсем корректно. Когда подрядчик, начинает работать на объекте, тем более после долгой консервации, возникают проблемы, которые проектом предусмотреть нельзя. Часть работ – речь о пожарной системе — была выполнена предыдущим подрядчиком, но с нарушениями. Сейчас, когда корпус выходит на завершение, возникают вопросы, в том числе связанные с ужесточением требований противопожарной безопасности после известных событий (трагедия в Кемерово, - прим. ред.). Практически с колес приходится принимать решения. Думаю, что все вопросы, связанные с ГАСН, будут сняты», - пояснил ИА «Город55» Алексей Якуб.