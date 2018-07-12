В одной руке пирожок, в другой – чупа-чупс. Кондуктор о найденном мальчике

Мальчик сел на остановке «5-я Ленинградская» по улице 6-й Станционной, когда мы ехали в сторону Морозовки. Когда на остановке зашли пассажиры, он последним одной ножкой только вступил в автобус и спрашивает: «Можно мне проехать одну остановку до дома?» Мальчик маленький, конечно, мы не можем отказать. С ним никого из взрослых не было. Мы сразу обратили внимание, что ребенок один. Но, может, действительно знает дорогу домой. Моя сестра в его возрасте знала весь город, и мама ругалась, что та, когда все уходили на работу, могла уехать и гулять.
«Заходи», - говорю мальчику. Он обрадовался, сел на сиденье и смотрит в окошко. В одной руке у него пирожок, в другой - маленькая бутылка с водой и чупа-чупс. Сам хорошо одет, чистенький, только запылился от дороги. «Смотри хорошо, где твой дом», - говорю ему. Доехали до Булатова, говорю, что пора выходить. Он говорит: «Нет, дальше». Поехали. В обе стороны смотрел. Искал дом. На следующей остановке снова: «Мне дальше». А дальше Морозовка. Он смотрел-смотрел в окошко. Говорит: «А я здесь вообще никогда не был».
При всем при этом ребенок не боялся. У него пирожок почти целый был, только откусил, потом не знал, куда его деть. Предложила птичкам скормить. Так и сделали. У одной женщины была нераспечатанная бутылка воды, отлила ему, так как у него самого немного оставалось. Чупа-чупс, наверное, тоже ему кто-то купил.
Он назвал свое имя, что ему 4 годика, фамилию не знает. Вспомнил имена родителей. Говорит: «Мама не работает. Папа да, работает». А потом так: ««Мама папу бьет, и папа маму бьет». И сразу как-то думаешь, что неужели из неблагополучной семьи? Или просто хочет, чтобы помогли? Мы у него все расспрашивали, какой дом. «Желтый», - говорит. «Одноэтажный?» «Нет». «Многоэтажный?» Снова «Нет». «Определить сможешь?» «Да». То есть не мог объяснить. Видимо, с ним мало занимаются, и говорит он не так, как ровесники. Сколько раз спрашивали, заблудился ли он, ни разу не ответил.
В салоне к тому моменту остались только две женщины, спросили, что мы с ребенком дальше делать будем. Конечно, повезем с собой. Сообщим в полицию. У одной женщины, видимо, знакомые в органах, она начала звонить. Но начались проблемы с телефоном, поэтому потом я уже со своего номера звонила. И также в свою организацию сообщила («Омскоблавтотранс», - прим. ред.). Сказала, что берем мальчика с собой, везем обратно до «Триумфа». По дороге несколько раз звонили и из организации, и из полиции. Говорили, чтобы следили за мальчиком, чтобы не потеряли. А пока ехали, он увидел «Дружный мир», и сразу: «Ой, а я здесь был. Это магазин недешевый».
Только мы приехали к «Триумфу», подъезжают две полицейские машины. Говорю: «Не отдам мальчика, пока не докажите, что из полиции». Те отвечают: «Не беспокойтесь, у нас еще здесь один». В автобус зашли двое. Написали расписку, что забрали мальчика, и так дружелюбно начали говорить с ребенком. Видимо, имели дело с детьми, знают, как обращаться. Осмотрели его, что синяков нет.
Мы не имеем права не взять ребенка при таких обстоятельствах. Как его на улице оставишь? А вдруг попадется нехороший человек? Мне 53 года, дети взрослые. Но даже за взрослыми беспокоишься. А тут совсем маленький. Недавно еще видела фильм просто ужасный. Поэтому, когда приехала полиция, просила: «Только сделайте так, чтобы все было хорошо». Они ответили: «Не беспокойтесь, у нас столько этих детей каждый день».
От редакции: ребенка забрали сотрудники Росгвардии и передали в отел полиции по делам несовершеннолетних. Они выясняют, почему ребенок ушел из дома.
Источник: ИА «Город55»