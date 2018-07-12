В одной руке пирожок, в другой – чупа-чупс. Кондуктор о найденном мальчике

В салоне к тому моменту остались только две женщины, спросили, что мы с ребенком дальше делать будем. Конечно, повезем с собой. Сообщим в полицию. У одной женщины, видимо, знакомые в органах, она начала звонить. Но начались проблемы с телефоном, поэтому потом я уже со своего номера звонила. И также в свою организацию сообщила («Омскоблавтотранс», - прим. ред.). Сказала, что берем мальчика с собой, везем обратно до «Триумфа». По дороге несколько раз звонили и из организации, и из полиции. Говорили, чтобы следили за мальчиком, чтобы не потеряли. А пока ехали, он увидел «Дружный мир», и сразу: «Ой, а я здесь был. Это магазин недешевый».