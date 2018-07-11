В Омске хотят благоустроить кладбище рядом с жилыми домами

«Земельные участки, где существует Старо-Мусульманское захоронение, не относятся к территориям кладбищ, которые обслуживает КСУ, - сообщил ИА «Город55» начальник отдела коммунально-бытового хозяйства ДГХ Дмитрий Деревянченко. – Бюджетным учреждениям вообще нельзя в аренду земли передавать, это противоречит законодательству. Оно поэтому и бюджетное, что мы из бюджета наделяем его имуществом, с которым оно работает. А если бы КСУ был муниципальным предприятием, он, как коммерческая структура, не имел бы имел бы права получать что-то из бюджета бесплатно, а должен был бы получать участки на праве аренды. С 2014 года КСУ бюджетное учреждение. Раньше было муниципальным предприятием. Когда законодательство поменялось и в связи с тем, что бюджетный кодекс не предусматривал передачу в коммерческое использование (аренду) земель кладбищ, была проведена реорганизация».