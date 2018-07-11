В Омске хотят благоустроить кладбище рядом с жилыми домами

Речь идет о территории в границах бульвара Архитекторов и улиц 70 лет Октября и Дмитриева. Вокруг - жилой массив «Кристалл», KFC, долгострои, фитнес-клуб SuperClub. В июле 2017-го последний стал известен тем, что строители использовали грунт с кладбища вперемешку с человеческими останками, как заявили в соцсетях очевидцы.
На видеозаписи были различимы нижняя челюсть, череп и крупные кости скелета, а также видно, как техника набирает землю у края рощи, выросшей на месте захоронений. Автор ролика утверждал, что грунт используется при строительстве второй очереди фитнес-центра. В самом клубе от комментариев воздержались, подключились следователи с проверкой, работы прекратили. Экс-руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков позже сообщил в Facebook, что, по данным депархитектуры, по краю мусульманского захоронения укладывали канализационные сети. Консульство Казахстана в Омске обратилось в мэрию, чтобы рекультивировать земли.
Но спустя год мало, что изменилось: заброшенная роща, надгробия, отмеченные 1880-1956 годами и исписанные на арабском языке, лежанки бомжей, мангал.
«Когда сошел снег, на старом мусульманском кладбище обнажились могилы захороненных здесь людей. Летом жители разводят на территории кладбища костры, жарят шашлыки и пьют алкоголь. Периодически живут бомжи. Вместо сквера или парка ничего не подготовлено. Нет ограждения и указания на историческую ценность места. В сотне метров от жилых домов видны монументы и оградки захоронений. Актуальным становится вопрос обозначения территория кладбища. Строительство ограждения по периметру, установление памятной доски», - рассказал руководитель по связям с общественностью региональной татарской национально-культурной автономии «Маданият» Камиль Сайфулин, побывавший на месте прежних захоронений.
На сделанной им видеозаписи слышно, как омичи предлагают: «Надо сделать мемориальный парк. По примеру того, как ехать к Карьеру, только там православный. Обратиться к мэру. Во-первых, это вопросы здоровья, во-вторых, это святыня».
По словам первого заместителя муфтия Духовного управления мусульман Сибири, имама центральной соборной мечети города Омска Даулета Балтабаева, кладбище давно было закрыто, а при строительстве микрорайона жителям предлагали перезахоронить родственников. Проблема приведения территории в порядок поднимается не в первый раз, но теперь ей намерены заняться вплотную и «довести до логического завершения».
«Местные жители из гуманных побуждений обеспокоены тем, что происходит на кладбище, как там собираются люди асоциального образа жизни и что там делают. От них пошла инициатива придать месту здравый облик. Работа предстоит долгая. Пока формируется инициативная группа. И потом единым фронтом будем стараться привлечь внимание городских властей, чтобы они нам в этом вопросе помогли. Мы понимаем, что проблем в городе много, но тут тоже надо прийти к правильному решению», - рассказал ИА «Город55» Даулет Балтабаев.
В департаменте имущественных отношений ИА «Город55» подтвердили, что за Старо-Мусульманским кладбищем закреплены три участка общей площадью 12 тыс. кв. м как земли специального назначения. В 2013 году ведомство подготовило распоряжение о том, чтобы передать их в аренду комбинату специальных услуг (КСУ), заведующему кладбищами и подведомственному департаменту городского хозяйства (ДГХ). Был готов проект договор, но его так и не подписали.
«Земельные участки, где существует Старо-Мусульманское захоронение, не относятся к территориям кладбищ, которые обслуживает КСУ, - сообщил ИА «Город55» начальник отдела коммунально-бытового хозяйства ДГХ Дмитрий Деревянченко. – Бюджетным учреждениям вообще нельзя в аренду земли передавать, это противоречит законодательству. Оно поэтому и бюджетное, что мы из бюджета наделяем его имуществом, с которым оно работает. А если бы КСУ был муниципальным предприятием, он, как коммерческая структура, не имел бы имел бы права получать что-то из бюджета бесплатно, а должен был бы получать участки на праве аренды. С 2014 года КСУ бюджетное учреждение. Раньше было муниципальным предприятием. Когда законодательство поменялось и в связи с тем, что бюджетный кодекс не предусматривал передачу в коммерческое использование (аренду) земель кладбищ, была проведена реорганизация».
В итоге сейчас участки просто числятся за муниципалитетом, но не обслуживаются.
Также добавим, на момент подготовки распоряжения об аренде ДГХ руководил Игорь Михайлов, депимущества – Сергей Хорошилов. В отношении последнего расследуется уголовное дело по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Кроме того, по распространенной версии, Хорошилов является креатурой Юрия Гамбурга, прежнего главы депимущества и вице-губернатора, осужденного по схожей статье – превышение полномочий.
Источник: ИА «Город55»