Калинин просидит в СИЗО до середины осени

Решение о продлении ареста в качестве меры пресечения Калинину было принято сегодня, 9 июля. Как объяснил следователь по делу депутата Алексей Шевчук, у силовиков остаются опасения, что Калинин действительно может попытаться сбежать от следствия.
«Суд приходит к выводу, что следствием предоставлены достаточные доказательства причастности Калинина к указанным преступлениям. Суд не видит причин для изменения меры пресечения в отношении подозреваемого, в том числе на более мягкую в виде домашнего ареста или выпуска под залог», - заявил судья Лепехин.
Отметим, что Сергей Калинин задержан 13 июня по подозрению в мошенничестве при установке тарифов для «Омскгазсети». Следствие считает, что председатель совета директоров причастен к афере на 1,4 млрд рублей.
Помимо Калинина подозреваемым по делу проходит гендиректор предприятия Александр Орлов. СМИ региона не раз называли его родственником депутата Госдумы России Андрея Голушко. Также по делу Калинина следователи провели обыски у бывшего работника прокуратуры Владимира Язе.
ИА «Город55» на минувшей неделе опубликовало две основные версии развития событий. На этот момент дело развивается по «прокамерцелевскому» сценарию.
Источник: ИА «Город55»