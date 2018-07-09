Калинин просидит в СИЗО до середины осени

«Суд приходит к выводу, что следствием предоставлены достаточные доказательства причастности Калинина к указанным преступлениям. Суд не видит причин для изменения меры пресечения в отношении подозреваемого, в том числе на более мягкую в виде домашнего ареста или выпуска под залог», - заявил судья Лепехин.