В Омске определили круглосуточную охрану «Флоры» от вандалов

Согласно порталу госзакупок, контракт на охрану объектов выставки цветоводства и садоводства «Флора-2018» выиграло ООО «ЧОП «Свои». Компания стала единственным участником аукциона, предложив за услуги 585 тыс. рублей. Так городской бюджет сэкономил 14,3 тыс. рублей.
Круглосуточные дежурства начнутся с 12:00 часов 25 июля и закончатся в 17:00 часов 7 августа. Охрана должна будет патрулировать территорию скверов Выставочного и Воскресенского, улицы Таубе, Победы, набережную Тухачевского. Больше всего охраны будет в основные дни работы выставки, с 3 по 5 августа, – 18 человек.
Добавим, в этом году «Флора» станет 67-й по счету. Ее оформят в стиле путешествий по России, на что выделено 3 млн рублей. На организацию самого праздника потратят еще 180 тыс. рублей. Победителям выставки подарят компьютерные планшеты.
Мэрия ежегодно просит жителей и гостей города бережно относится к экспонатам. Однако также ежегодно находятся те, кто их портит. В прошлом году, к примеру, за сутки до открытия с выставки украли около тысячи саженцев и пытались унести гамаки.
Источник: ИА «Город55»