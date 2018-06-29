Учебный корпус ОмГУ работал без права ввода в эксплуатацию

«Здание корпуса, построенное по типовому проекту, передали в безвозмездное пользование университету в 1999 году. Раньше там были музыкальная школа, дом пионеров. Проектную документацию не передавали, объект не вводился в эксплуатацию. Было выдано соответствующее предписание надзорных органов, поэтому и объявлен аукцион», - пояснили ИА «Город55» в отделе капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости ОмГУ.