Учебный корпус ОмГУ работал без права ввода в эксплуатацию

На портале госзакупок Омский государственный университет имени Федора Достоевского объявил аукцион на подготовку проектной и рабочей документации учебного корпуса № 6, расположенного на площади Лицкевича, 1. Стоимость работ оценили в 11,1 млн рублей, выделенных из внебюджетных средств.
Сегодня в здании занимается экономический факультет. При этом в документах корпус значится как «объект незавершенного строительства».
«Здание корпуса, построенное по типовому проекту, передали в безвозмездное пользование университету в 1999 году. Раньше там были музыкальная школа, дом пионеров. Проектную документацию не передавали, объект не вводился в эксплуатацию. Было выдано соответствующее предписание надзорных органов, поэтому и объявлен аукцион», - пояснили ИА «Город55» в отделе капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости ОмГУ.
Победителю аукциона нужно будет провести обследование здания и разработать проектную и рабочую документацию, соответствующую современным техническим регламентам. На все работы с учетом прохождения госэкспертизы заказчик дает 9,5 месяца. Как отметили в университете, инженерно-экологические изыскания уже готовы, и будут переданы подрядчику. «Нормативные сроки завершения строительства определить проектом», - уточняется в документах закупки.
Также ИА «Город55» отправило запрос в региональную прокуратуру.
Источник: ИА «Город55»