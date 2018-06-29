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Учебный корпус ОмГУ работал без права ввода в эксплуатацию

Учебный корпус ОмГУ работал без права ввода в эксплуатацию

29 июня 2018, 14:10
Фото: скриншот Яндекс.Панорамы
Вуз ищет подрядчика на подготовку документации за 11,1 млн рублей.

На портале госзакупок Омский государственный университет имени Федора Достоевского объявил аукцион на подготовку проектной и рабочей документации учебного корпуса № 6, расположенного на площади Лицкевича, 1. Стоимость работ оценили в 11,1 млн рублей, выделенных из внебюджетных средств.

Сегодня в здании занимается экономический факультет. При этом в документах корпус значится как «объект незавершенного строительства».

«Здание корпуса, построенное по типовому проекту, передали в безвозмездное пользование университету в 1999 году. Раньше там были музыкальная школа, дом пионеров. Проектную документацию не передавали, объект не вводился в эксплуатацию. Было выдано соответствующее предписание надзорных органов, поэтому и объявлен аукцион», - пояснили ИА «Город55» в отделе капитального строительства и реконструкции объектов недвижимости ОмГУ.

Победителю аукциона нужно будет провести обследование здания и разработать проектную и рабочую документацию, соответствующую современным техническим регламентам. На все работы с учетом прохождения госэкспертизы заказчик дает 9,5 месяца. Как отметили в университете, инженерно-экологические изыскания уже готовы, и будут переданы подрядчику. «Нормативные сроки завершения строительства определить проектом», - уточняется в документах закупки.

Также ИА «Город55» отправило запрос в региональную прокуратуру.

Источник: ИА «Город55»

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