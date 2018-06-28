В Омске происходит передел теневого «земельного» рынка

В Омске не так много действительно ценных сфер бизнеса. Крупные промышленные предприятия давно интегрированы в федеральные холдинги, имеют влиятельных покровителей и откровенно не по зубам экономическим разбойникам. Хорошую жизнь может обеспечить естественная монополия, правда, пример с уголовным делом и арестом Серея Калинина ставит данное утверждение под вопрос. Остается земля. Омская земля - это многомиллиардный рынок.
Практически каждый проект среднего и малого бизнеса так или иначе связан с омской землей: арендой или владением. Особое влияние в этой связи получают чиновники, ответственные за отчуждение земли, и надзорные органы, контролирующие законность работы этих чиновников. По рассказам предпринимателей, за последние 10 лет земельный рынок изменился дважды. Первый раз совсем недавно, в 2015 году, когда за превышение должностных полномочий был арестован, а затем осужден первый вице-губернатор Юрий Гамбург. Еще будучи директором департамента имущественных отношений, Гамбург реализовал землю в элитном поселке Чукреевка, что принесло бюджету ущерб в 200 млн рублей (400 млн по версии следствия).
В этот же период за махинации с землей возбуждено уголовное дело в отношении главного архитектора Омска Анатолия Тиля. До сих пор идут судебные тяжбы с заместителем Гамбурга Вадимом Меренковым. А на минувшей неделе стало известно, что от следствия скрывается Сергей Хорошилов, который возглавил депимущества после ухода Гамбурга в облправительство в 2012 году.
То есть все чиновники, от которых зависело распределение земель в Омске, оказались фигурантами разоблачительных скандалов.
Параллельно в этот же период набирает обороты группа людей, которая впоследствии, предположительно, окажется в эпицентре земельного рынка. Но сперва еще чуть-чуть предыстории.
С 2015 года, рассказывают предприниматели, рынок потерял хозяина, арбитра, который мог решить любой земельный вопрос. Бизнесу стало легче получать землю. Может быть, сказалось крушение коррумпированной системы, может, последователи оказались напуганы громкими посадками. Мэр Вячеслав Двораковский потерял к тому времени опору в лице Олега Шишова. Его отношения с губернатором Виктором Назаровым уже были натянутыми и он, говорят, блокировал все, что могло угрожать ему уголовными последствиями.
Поэтому землю, которую по закону получали предприниматели, они не могли оформить под свои нужды, например, поменять вид разрешенного использования. Не с кем было решить вопрос. Ситуация стала меняться с уходом Двораковского.
Ревизия предпринимателей
Недавняя публикация ИА «Город55» о том, что мэру Оксане Фадиной ставят на вид неосторожную кадровую политику, неожиданно вызвала в бизнес-среде активный отклик. Первый зам директора департамента имущественных отношений Татьяна Будылина оказалась антигероем у целого перечня омских предпринимателей. Опасаясь открытого конфликта с мэрией, большинство бизнесменов отказываются говорить публично. Но не все.
Некоторые откровенно называют Будылину частью коррумпированной системы, созданной для отъема прибыли у предпринимателей. При назначении в мэрию замом Дениса Денежкина руководитель депимущества дал Будылиной лестную характеристику, подчеркнув ее знания в области «земельного» законодательства. Если проследить неофициальную биографию чиновницы, то становится очевидно, насколько сильны ее знания в этой сфере.
В Картотеке арбитражных дел указано несколько судебных споров, в которых юрист Будылина представляла интересы группы предпринимателей против подразделений администрации Омска.
«Еще в середине 2000-х была группа лиц, которые по поддельным документам завладели участками земли на несуществующую фирму КПК «Энергия». Речь про землю в поселке Чукреевка. Эти участки они реализовывали. Люди приобретали землю, а потом выяснилось, что сделка была незаконной. Среди этой группы была и Татьяна Будылина», - рассказывает предприниматель Руслан Евтихов.
Ранее в СМИ было опубликовано его интервью, где Евтихов подробно рассказывал, как сам стал жертвой мошенников, правда, там фигурировала компания МТИЗ «Инициатива». По словам предпринимателя, он был свидетелем в уголовном деле против владельцев кооператива Виктора Демиденко, Александра Носенко и Василия Дубоноса. Сегодня он вспоминает, что Будылина тогда представляла интересы Демиденко. По словам Евтихова, именно она приносила в прокуратуру фиктивные документы, подтверждающие право владения землей.
Деятельностью «Инициативы» правоохранительные органы заинтересовались еще в 2009 году, в 2012-м завели уголовное дело. Один из наших собеседников рассказывает, что примерно в тот же период Татьяна Будылина представляла интересы «Инициативы» на заседаниях Горсовета и комитета ОГС по вопросам землепользования.
«По всей видимости, сегодня Будылиной в мэрии отведена неофициальная роль фискального инспектора и надзирателя в одном лице. Цель – полный аудит земельных участков, с которыми у предпринимателей уже возникли проблемы, либо которым можно создать проблемы. Проблемы — это то, что мы сейчас видим с кинотеатром «Первомайский» - всевозможные препоны, блок на развитие бизнеса», - предполагает Руслан Евтихов.
Он также поясняет, что в коррупционной схеме применяется академическая методика обработки подозреваемых - хороший и плохой полицейский. И если Будылиной якобы отведена роль карателя, то роль «решалы» исполняет предприниматель Артем Николаев.
Решение сложных вопросов
«С Николаевым я сталкивался, когда у меня у самого были проблемы с изменением вида разрешенного использования. Мне его рекомендовали как человека, который решит любой вопрос. Сам он в общении много хвастался, приводил примеры, как ему удалось пролоббировать решение по резонансным на тот момент объектам. У меня сложилось впечатление, что он просто жулик, я не стал с ним связываться и в результате потерял свои объекты недвижимости», - рассказывает Евтихов.
Бэкграунд Артема Николаева куда более характерный, чем у Татьяны Будылиной. Он является учредителем и директором нескольких юрлиц, в том числе ООО «Вега», у которого, по данным арбитражного суда, значится 29 дел. Большинство из них связано с земельными вопросами.
Из анализа решений становится понятен род деятельности Николаева. Узнав о том, что в мэрию подана заявка на получение участка земли по акту выбора, Николаев подавал свою заявку на тот же участок, а потом предлагал компромисс – он откажется от участия в аукционе за отступные. По данным на 2013 год, ООО «Вега» 43 раза заявлялось на предоставление различных земельных участков, но ни разу не участвовало в аукционе.
Евтихов настаивает, что «человек с улицы» не может обладать точной информацией о предоставленных в мэрию заявок на получение земельного участка по акту выбора. То есть теоретически человек может мониторить СМИ, но фактически это сложно реализуемый процесс. Скорее всего, в самом департаменте архитектуры у «псевдоучастника торгов» должен быть союзник.
Из опубликованных материалов известно, что сотрудникам УЭБиПК УМВД России по Омской области удалось даже поймать «вымогателя» при передаче денег. Один из собеседников пояснил нам детали, что пойман был не лично Николаев, а некий предприниматель Арарат Устян, который затем дал показания, что действовал в интересах Николаева.
«<…>материалами проверки КУСП № 2306 от 07.11.2012, проведенной УЭБиПК УМВД России по Омской области по заявлению Обрывалиной Л.П., было установлено, что директор ООО «Вега» Николаев А.В. до отзыва своей заявки на предоставление земельного участка по результатам личных встреч с представителем ООО «Юпитер-Строй» Обрывалиной Л.П. договорился о снятии своей заявки на земельный участок <…>за денежное вознаграждение», - говорится в решении Арбитражного суда (дело А46-15220/2013).
Это дело Николаев, кстати, выиграл. То есть в суде первой инстанции суд обязал его выплатить штраф в размере 100 тыс. рублей, однако в апелляции решение было отменено. Причина – материалы проверки отдела по экономическим преступлениям свидетельствуют не о недобросовестной конкуренции, а в случае сбора надлежащих доказательств «о наличии события уголовного преступления».
При вынесении решения арбитражный суд учел решение другого суда (районный суд ЦАО) о признании незаконными действий УЭБиПК по задержанию Николаева, а также отдельное письмо следственной части о том, что полиция не усматривает в действиях Николаева состава какого-либо преступления. Как же так получилось, что сотрудники УЭБиПК сперва ловят за руку «вымогателя», а затем оперативно, день в день, проигрывая суд, пишут письмо, в котором фактически расписываются в своем бессилии?
Результативность
«Для меня очевидно, что ни Будылина, ни Николаев не могут действовать самостоятельно. Насколько мне известно, кураторами или координаторами, организаторами, называйте, как хотите, действий этих лиц занимается высокопоставленный сотрудник городской прокуратуры. Если у следственных органов появится желание, я готов аргументировать каждое слово», - говорит Евтихов.
По его словам, именно некий прокурор сейчас является центром силы по решению земельных вопросов в Омске.
В логике версии предпринимателя, на расчищенную и запуганную чиновничью поляну была заведена Татьяна Будылина. Подконтрольная, исполнительная женщина, задача которой - найти тех, кто «нуждается в помощи». А дальше в дело якобы вступает Артем Николаев, который кидает предпринимателю спасательный круг.
Предприниматели приводят примеры, когда вопросы, которые не могли пролоббировать годами, в последнее время стали решаться. Так стало с гостиничным комплексом «Нахимов» на улице 4-я Челюскинцев. К комплексу был огромный перечень претензий (самовольное строение, отсутствие разрешения на строение, нарушение норм пожарной безопасности и пр.). Главный камень преткновения - красная линия, по которой шел фундамент здания. Для ввода здания в эксплуатацию требовалось отодвинуть линию на 6 метров, но это бы означало, что дорога никогда не будет расширена. Еще в 2015 году суд постановил снести здание и в 2016 году судебные приставы даже приступали к принудительному сносу (разобрали крышу у ближайшей шашлычки). Однако сейчас, говорит собеседник, власти готовы пойти на то, чтобы отодвинуть красную линию.
В скором времени должен быть решен вопрос со вводом в эксплуатацию дома по адресу Красный Путь, 36/1. Застройщик (Сергей Оркиш) получил землю под офисы (ОД1), но построил жилой дом и несколько лет не мог изменить вид разрешенного использования. Проблема в том, что участок под ОД можно получить по акту выбора, а под ИЖ нет - только через аукцион. Красный Путь - это центральная улица Омска, наверняка и помимо Оркиша нашлись бы желающие построить здесь жилье.
Еще пример - участок около фрунзенского моста, принадлежащий ООО «Триумф-компани» (Юрий Турченок), который также несколько лет не мог добиться смены вида разрешенного использования земли, на которой собрался строить многоэтажку. По словам одного из собеседников, положительное решение по нему принципиально уже принято, но пока официально не оформлено.
Эти примеры, конечно, не доказывают участие или неучастие в схеме прокуроров, Николаева или Будылиной. Но если в ближайшее время информация публично подтвердится, то это будет очевидным сигналом, что у «омской земли» появился новый «хозяин».
Устрашающий пример
Также в логику версии Руслана Евтихова укладывается ситуация с блокировкой ввода в эксплуатацию кинотеатра «Первомайский». Сейчас это выглядит как демонстрация силы.
Как было сказано выше, бывший мэр Вячеслав Двораковский не подписывал все «незаконное», сомнительное, то есть то, что может угрожать уголовным преследованием. И, несмотря на такую концепцию, концессионеру «Первомайского» дали зеленый свет.
Полную историю реконструкции кинотеатра можно проследить в СМИ. Суть в том, что брошенное полуразрушенное здание передали в концессию предпринимателю Вячеславу Васильеву (ЗАО «Вентсервис», ООО «Кинопрокат Омск»). После экспертизы здания выяснилось, что вложений потребуется больше, чем предусмотрено в соглашении, и был предложен вариант усилить здание пристройкой. Мэрия согласилась. В январе 2018 года проект получил положительное заключение ГАСН, а также все необходимые документы для ввода объекта в эксплуатацию и провел техническое открытие. 22 января в мэрию приходит Татьяна Будылина. 31 января мэрия отзывает разрешение на реконструкцию.
В течение нескольких месяцев на частых и многочасовых заседаниях суда Татьяна Будылина лично присутствует. Она выезжает на внеплановые проверки кинотеатра, сравнивает цвет клея. Со стороны давно складывается мнение в ее личной заинтересованности в данном процессе. Но в свете сказанного выше можно предположить, что это отработка чьего-то задания.
В целом позиция мэрии выглядит странно. В результате реконструкции вместо 1600 кв. м разрушенного здания мэрия получила 2300 кв. м кинотеатра. По словам Вячеслава Васильева, если этого мэрии недостаточно, он предлагает администрации взять часть объекта в пристройке (общая площадь - 4000 кв. м).
«Еще кинозал? Пожалуйста. Два кинозала – пожалуйста. Хотят фойе, вход – я готов на это пойти. Но когда мне говорят, нет – все здание, на это я не соглашусь. Как они вообще после этого случая планируют привлекать инвесторов, если люди будут видеть, как власть просто забирает у бизнеса объекты. Не хотелось бы до этого доводить, но если мы проиграем в судах, я лично по кирпичику разберу Первомайский. Я его построил, я и разберу», - заявил Вячеслав Васильев ИА «Город55».
Отметим, что время для маневра выбрано крайне удачно – в городе новый мэр, которая пришла без своей команды, и весьма кстати ей рекомендуют правильного человека. В регионе новый губернатор, у которого на носу выборы. Остается понять, согласован с ним захват рынка или нет.
Источник: ИА «Город55»