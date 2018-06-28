В Омске происходит передел теневого «земельного» рынка

Предприниматели приводят примеры, когда вопросы, которые не могли пролоббировать годами, в последнее время стали решаться. Так стало с гостиничным комплексом «Нахимов» на улице 4-я Челюскинцев. К комплексу был огромный перечень претензий (самовольное строение, отсутствие разрешения на строение, нарушение норм пожарной безопасности и пр.). Главный камень преткновения - красная линия, по которой шел фундамент здания. Для ввода здания в эксплуатацию требовалось отодвинуть линию на 6 метров, но это бы означало, что дорога никогда не будет расширена. Еще в 2015 году суд постановил снести здание и в 2016 году судебные приставы даже приступали к принудительному сносу (разобрали крышу у ближайшей шашлычки). Однако сейчас, говорит собеседник, власти готовы пойти на то, чтобы отодвинуть красную линию.