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Сергей Калинин в суде попросил дать ему возможность жить

Сергей Калинин в суде попросил дать ему возможность жить

27 июня 2018, 08:46
Фото: ИА «Город55»
Депутат Заксобрания Омской области, глава совета директоров ХК «Акция» Сергей Калинин выступил на суде с проникновенной речью.

В ходе судебного заседания по изменению меры пресечения фигуранту дела о завышении газовых тарифов Сергею Калинину депутат выступил с заявлением. Он подчеркнул, что уже 30 лет занимается бизнесом и, будучи юристом, чтил все эти годы букву закона, вины за собой он не знает. Нахождение в СИЗО, по словам Калинина, препятствует ему в возможности защищать себя.

«Я не убийца и не грабитель, я — бизнесмен, который создает материальные блага, помогает нуждающимся, занимается благотворительностью. Не думаю, что я представляю какую-то опасность для общества», — обосновал Калинин просьбу выпустить его из заключения. Также он сообщил, что его работа затрагивает сотни рабочих мест, налоги, инвестпривлекательность Омской области. Основной аргумент следствия по поводу содержания под арестом — возможность побега — Калинин категорически отмел, заявив что, имея несовершеннолетних детей и не имея виз и паспортов, это просто невозможно. Кроме того, Калинин пожаловался на здоровье.

«Так плохо, как в последние недели, я себя не чувствовал никогда в жизни. Я практически не сплю, у меня повышенное давление, тахикардия… Я потерял почти половину бизнеса, половину здоровья и могу потерять жизнь. Я готов сотрудничать со следствием. Дайте мне возможность защищаться, дайте мне возможность жить!» — цитирует бизнесмена «Новый Омск».

Апелляционная коллегия Омского областного суда оставила депутата под стражей до 15 июля.

Источник: ИА «Город55»

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