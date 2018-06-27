Сергей Калинин в суде попросил дать ему возможность жить

В ходе судебного заседания по изменению меры пресечения фигуранту дела о завышении газовых тарифов Сергею Калинину депутат выступил с заявлением. Он подчеркнул, что уже 30 лет занимается бизнесом и, будучи юристом, чтил все эти годы букву закона, вины за собой он не знает. Нахождение в СИЗО, по словам Калинина, препятствует ему в возможности защищать себя.
«Я не убийца и не грабитель, я — бизнесмен, который создает материальные блага, помогает нуждающимся, занимается благотворительностью. Не думаю, что я представляю какую-то опасность для общества», — обосновал Калинин просьбу выпустить его из заключения. Также он сообщил, что его работа затрагивает сотни рабочих мест, налоги, инвестпривлекательность Омской области. Основной аргумент следствия по поводу содержания под арестом — возможность побега — Калинин категорически отмел, заявив что, имея несовершеннолетних детей и не имея виз и паспортов, это просто невозможно. Кроме того, Калинин пожаловался на здоровье.
«Так плохо, как в последние недели, я себя не чувствовал никогда в жизни. Я практически не сплю, у меня повышенное давление, тахикардия… Я потерял почти половину бизнеса, половину здоровья и могу потерять жизнь. Я готов сотрудничать со следствием. Дайте мне возможность защищаться, дайте мне возможность жить!» — цитирует бизнесмена «Новый Омск».
Апелляционная коллегия Омского областного суда оставила депутата под стражей до 15 июля.
Источник: ИА «Город55»