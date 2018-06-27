Сергей Калинин в суде попросил дать ему возможность жить

«Я не убийца и не грабитель, я — бизнесмен, который создает материальные блага, помогает нуждающимся, занимается благотворительностью. Не думаю, что я представляю какую-то опасность для общества», — обосновал Калинин просьбу выпустить его из заключения. Также он сообщил, что его работа затрагивает сотни рабочих мест, налоги, инвестпривлекательность Омской области. Основной аргумент следствия по поводу содержания под арестом — возможность побега — Калинин категорически отмел, заявив что, имея несовершеннолетних детей и не имея виз и паспортов, это просто невозможно. Кроме того, Калинин пожаловался на здоровье.