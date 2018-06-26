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Омский областной суд оставил Сергея Калинина в СИЗО

Омский областной суд оставил Сергея Калинина в СИЗО

26 июня 2018, 18:11
Судья Ходоркин частично удовлетворил апелляцию о заключении Сергея Калинина в СИЗО. Депутат Заксобрания Омской области, как постановил суд, не может влиять на следствие и уехать за границу. Но под стражей все равно останется.

Апелляционная коллегия Омского областного суда рассмотрела ходатайство адвоката Андрея Хабарова. Защитник требовал отпустить на волю депутата ЗС региона и известного бизнесмена Сергея Калинина. Однако судья Ходоркин оставил Калинину меру пресечения без изменений – заключение под стражу до 15 июля.

Апелляция, несмотря на неудачный результат, удовлетворена частично. Суд, в противовес мнению прокуратуры, признал, что Калинин не сможет покинуть страну без заграничного паспорта. Помимо этого суд не считает, что бизнесмен сможет повлиять на процесс следствия. Единственной причиной для оставления Калинина под стражей осталась возможность побега, но уже в пределах России.

Напомним, Сергей Калинин, подозреваемый в хищении денег граждан при повышении тарифов «Омскгазсети», отправлен в СИЗО 15 июня. Судебное заседание по ходатайству следственных органов продлилось 4,5 часа.

Источник: ИА «Город55»

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