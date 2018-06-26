Омский областной суд оставил Сергея Калинина в СИЗО

Апелляция, несмотря на неудачный результат, удовлетворена частично. Суд, в противовес мнению прокуратуры, признал, что Калинин не сможет покинуть страну без заграничного паспорта. Помимо этого суд не считает, что бизнесмен сможет повлиять на процесс следствия. Единственной причиной для оставления Калинина под стражей осталась возможность побега, но уже в пределах России.