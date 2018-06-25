Официально: в деле Сергея Калинина временно сменился следователь

Сегодня на БК55 появилась новость об отстранении следователя Дениса Поноровского от расследования дела Сергея Калинина и компании «Омскгазсеть». Как предположили, возможная причина – Поноровский «выглядел слишком бледно на заседании по Калинину и что он «не дожал» в истории с Александром Орловым».