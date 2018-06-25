Официально: в деле Сергея Калинина временно сменился следователь

Сегодня на БК55 появилась новость об отстранении следователя Дениса Поноровского от расследования дела Сергея Калинина и компании «Омскгазсеть». Как предположили, возможная причина – Поноровский «выглядел слишком бледно на заседании по Калинину и что он «не дожал» в истории с Александром Орловым».
В Следственном управлении СКР по Омской области ИА «Город55» информацию уже опровергли. Там сообщили, что ни о каком отстранении речи не идет. Следователь просто ушел в отпуск по графику.
«Дело отдали другому следователю этого же отдела. Не менее хорошему и опытному», - уточнила старший помощник руководителя ведомства Лариса Болдинова.
Имя нового следователя Болдинова называть не стала.
Источник: ИА «Город55»