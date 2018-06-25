Город55
ГлавноеВсе новости
Официально: в деле Сергея Калинина временно сменился следователь

Официально: в деле Сергея Калинина временно сменился следователь

25 июня 2018, 11:45
Фото: gorod55.ru
Омское управление Следственного комитета сообщило, что следователь по делу Сергея Калинина ушел в отпуск. Его сейчас заменил другой.

Сегодня на БК55 появилась новость об отстранении следователя Дениса Поноровского от расследования дела Сергея Калинина и компании «Омскгазсеть». Как предположили, возможная причина – Поноровский «выглядел слишком бледно на заседании по Калинину и что он «не дожал» в истории с Александром Орловым».

В Следственном управлении СКР по Омской области ИА «Город55» информацию уже опровергли. Там сообщили, что ни о каком отстранении речи не идет. Следователь просто ушел в отпуск по графику.

«Дело отдали другому следователю этого же отдела. Не менее хорошему и опытному», - уточнила старший помощник руководителя ведомства Лариса Болдинова.

Имя нового следователя Болдинова называть не стала.

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Следком#Следователи#Закон#Омскгазсеть#Сергей Калинин#Уголовное дело#Суд#Газ#Следственный комитет#Омск сегодня#Общество
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18