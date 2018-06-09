Учитель тоже человек? Педагоги и родители – об учительнице в купальнике

Учитель биологии средней школы Полтавского района Ксения не в первый раз слышит такие истории. Но она считает, что, во-первых, учителя тоже люди, а во-вторых, еще Дмитрий Медведев посоветовал педагогам идти в бизнес. «Заработной платы учителя не хватает ни на что. Я это говорю как учитель, который каждый месяц получает эту мизерную зарплату, а зарабатывать на жизнь как-то надо. За пределами школы она [Виктория] просто пошла в бизнес. Учителей поставили в такие условия. Может быть, раньше, в советское время, это было неприлично и неприемлемо. Если бы мне предложили, я бы тоже пошла, потому что мне надо кормить свою семью», – поделилась преподаватель.