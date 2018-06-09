Учитель тоже человек? Педагоги и родители – об учительнице в купальнике

Общественный резонанс вызвала история 26-летней учительницы истории Виктории, растиражированная не только региональными, но и федеральными СМИ. Девушка, имея два высших образования, до недавнего времени преподавала для 7-9 классов, а в свободное время была моделью plus size. Ее наставница выложила в Instagram снимки, на которых Виктория позирует в купальнике, подражая стилю пин-ап. Также фото опубликовали СМИ.
В итоге кадры попались на глаза родителям школьников, те пожаловались руководству школы, и больше омичка не преподает: ей предложили уволиться по собственному желанию. Мэрия Омска поддержала такой исход, назвав фотографии фривольными и противоречащими Кодексу профессиональной этики, принятому в школе.
ИА «Город55» узнало мнения других преподавателей, а также родителей школьников.
Учитель биологии средней школы Полтавского района Ксения не в первый раз слышит такие истории. Но она считает, что, во-первых, учителя тоже люди, а во-вторых, еще Дмитрий Медведев посоветовал педагогам идти в бизнес. «Заработной платы учителя не хватает ни на что. Я это говорю как учитель, который каждый месяц получает эту мизерную зарплату, а зарабатывать на жизнь как-то надо. За пределами школы она [Виктория] просто пошла в бизнес. Учителей поставили в такие условия. Может быть, раньше, в советское время, это было неприлично и неприемлемо. Если бы мне предложили, я бы тоже пошла, потому что мне надо кормить свою семью», – поделилась преподаватель.
«Если человек имеет нормальную внешность и его взяли в это агентство, то почему она не имеет право зарабатывать? Почему? Она что, обнаженная снялась? Она же не на урок пришла в купальнике»,Ксения, учитель биологии средней школы Полтавского района.
Бывшая учительница истории и обществознания в средней школе Алена поддержала коллегу: «Учитель тоже человек. Тем более девушка, можно сказать, подает положительный пример девочкам с пышными формами, что себя надо любить».
«Расстраивает, что учителя не имеют права на личную жизнь. Когда идешь работать в школу, то как будто в монастырь записываешься. Это притом, что те же самые родители выставляют фото с отдыха и похуже. Какая-то двойная мораль»,Алена, бывшая учительница истории и обществознания.
Она пояснила, что с распространением соцсетей априори предполагается, что каждый шаг может быть замечен и все начинает зависеть от моральных ограничений руководства школы и родителей. Омичка привела пример другой коллеги, которая публиковала фотографии с тусовок и репостила нецензурные цитаты, но места работы из-за этого не лишилась.
«Понятно, что тут тонкая грань, но, если это просто фотография в купальнике и не эротика, я не вижу проблемы. Что за логика: если учитель сфотографировалась в купальнике, то значит, она будет плохо учить? Так что много зависит от адекватности родителей и администрации», – добавила педагог.
Не сторонником поступка Виктории выступили учитель с 18-летним стажем, психолог Шербакульской СОШ №1 Наталья и преподаватель истории и обществознания Денис.
«Учительница прививает нравственные ценности детям, а сама позирует в интернете в купальнике. Работая в агентстве, можно рекламировать другую одежду»,Наталья, учитель, психолог Шербакульской СОШ №1.
«Работа преподавателя – это 24 часа в сутки. В любом случае лицо преподавателя надо держать. Есть род занятий, не совместимый с педагогической деятельностью. Я считаю, что это неправильно. Педагоги могут заниматься тем. Что им нравится, если это не противоречит нормам этики. Надо было уйти из школы и спокойно работать моделью»,Денис, преподаватель истории и обществознания.
Также разделились мнения родителей. Мама ученика 3 класса школы № 56 Аня не увидела ничего плохого в подработке моделью. «Если фотография в купальнике, по мнению некоторых, – это стыдно, то получается, что городские пляжи, курорты и бассейны, а также гимнастика, акробатика и прочие виды спорта полны бесстыдных людей. Можно подумать, никто из детей не надевает купальник. Это просто одежда – летний пляжный костюм. И все».
По ее мнению, говорить о ненадлежащем поведении можно, если бы учительница в школе пропагандировала что-то, не относящееся к школьной программе, либо демонстрировала фото на уроках, либо приходила в школу в слишком откровенной одежде.
«Тут сплошное ханжество, получается. Все носят купальники и фотографируются в них, а ей нельзя, потому что в интернете дети могут увидеть. Так следите за тем, на каких сайтах бывают ваши дети. Там вещи и пострашнее можно увидеть»,Аня, мама ученика 3 класса школы № 56.
Отец другого третьеклассника Алексей, напротив, заявил, что не боится показаться консерватором, но «таким учителям в школе не место». По его мнению, «уму непостижимо», как может учитель, который по долгу службы должен прививать ребенку основы нравственности, так себя вести.
«Правильно сделали, что ее попросили уволиться – пусть теперь занимается тем, чем хочет. Я лично не хочу, чтобы «подобные» учили жизни моего ребенка»,Алексей, отец ученика 3 класса.
Источник: ИА «Город55»