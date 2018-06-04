Иосиф Ровейн. Жизнь до признания в убийстве

Потом вышел на пенсию с налоговой службы. Избрался главой района и вошел в противостояние с местным кланом. Почувствовал разницу. В налоговой – четкая иерархия, в политике – противники всюду. Стал выпивать – с этим соглашались многие из его подчиненных, а оппоненты кричали об этом в каждой листовке. Через два года его принудили к отставке. С конца 2012 года он перестал быть влиятельным человеком. Это само по себе сложно. Но главное, насколько можно предположить, он перестал быть влиятельным человеком для нее. Появились поводы для ревности. Говорят, бил – видимо, пытался самоутвердиться за ее счет. А когда она решилась уйти, не отпустил.