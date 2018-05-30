Мартыненко заверил, что областные перевозки не встанут

Сегодня, 30 мая, на комитете по собственности регионального Заксобрания начальник департамента транспорта, строительства транспортных объектов и гидротехнических сооружений областного Минпрома Алексей Лазуткин представил отчет о деятельности АО «Омскоблавтотранс» за 2017 год и начало 2018-го. Ситуация на предприятии сложилась критическая: увеличивающиеся долги, уменьшающийся штат. К тому же за последний месяц топливо дорожает так часто, как еще никогда прежде.
Проблемы перевозчика разъяснил его глава Алексей Мартыненко. В разговоре с ИА «Город55» он не стал скрывать, что «ситуация непростая, но контролируемая». Директор предприятия, признал, что до конца года кредиторская задолженность может увеличиться до 250 млн рублей, сейчас она составляет около 200 млн с учетом займов и тех средств, которыми нужно оплатить купленные в лизинг автобусы.
«В настоящее время опасений, что предприятие остановится, нет. Мы разработали меры для стабилизации. Они требуют участия областных Минфина и Минпрома. Мы зависим от слаженности работы обоих министерств», - поделился с ИА «Город55» Алексей Мартыненко.
Так, по его словам, «Омскоблавтотранс» готов участвовать в конкурсах по регулируемым тарифам и увеличить производственную программу на 15 %. Изменения в штате Мартыненко объяснил оптимизацией, а чтобы меньше зависеть от скачущих цен на ГСМ, до 16 июня запланировано перевести 45 автобусов на газ. Помимо этого, добавил директор, на предприятии прорабатывают вопросы привлечения заемных средств и перекредитования текущих займов.
Напомним, в ноябре 2017 года предприятие чуть не оказалось на краю: встали около 300 автобусов. Из-за накопившихся долгов за ГСМ были заблокированы топливные карты «Омскоблавтотранса». Следом поплатился должностью министр промышленности транспорта и инновационных технологий региона Александр Докучаев. С тех пор у ведомства нет главы.
Источник: ИА «Город55»