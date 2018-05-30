Мартыненко заверил, что областные перевозки не встанут

Проблемы перевозчика разъяснил его глава Алексей Мартыненко. В разговоре с ИА «Город55» он не стал скрывать, что «ситуация непростая, но контролируемая». Директор предприятия, признал, что до конца года кредиторская задолженность может увеличиться до 250 млн рублей, сейчас она составляет около 200 млн с учетом займов и тех средств, которыми нужно оплатить купленные в лизинг автобусы.