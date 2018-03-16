Ошибки выпускников Омского летного колледжа приводят к инцидентам с Ми-8

Еще один Ми-8 потерпел крушение 12 февраля этого года в Томской области. По данным МАК, на борту находились пилоты, бортмеханик и три пассажира. Два члена экипажа погибли, остальные люди получили травмы различной степени тяжести. В настоящий момент МАК ведет расследование по этому факту. Точных данных о месте прохождения экипажем первоначальной летной подготовки пока нет, однако в группе в ВК Омского летно-технического колледжа появилось сообщение о сборе средств погибшему при крушении вертолета Ми-8 пилоту. «У него остались жена и маленькая дочка»,- говорится в тексте сообщения.