Ошибки выпускников Омского летного колледжа приводят к инцидентам с Ми-8

Posted 16 марта 2018, 03:32
Published 16 марта 2018, 03:32
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В канун Международного женского дня авиационное происшествие с участием Ми-8 случилось в Итум-Калинском районе Чеченской Республики. На борту разбившегося воздушного судна находилось порядка десяти человек. Трое граждан погибло, двое осталось в живых, судьба остальных пока неизвестна.
Еще один Ми-8 потерпел крушение 12 февраля этого года в Томской области. По данным МАК, на борту находились пилоты, бортмеханик и три пассажира. Два члена экипажа погибли, остальные люди получили травмы различной степени тяжести. В настоящий момент МАК ведет расследование по этому факту. Точных данных о месте прохождения экипажем первоначальной летной подготовки пока нет, однако в группе в ВК Омского летно-технического колледжа появилось сообщение о сборе средств погибшему при крушении вертолета Ми-8 пилоту. «У него остались жена и маленькая дочка»,- говорится в тексте сообщения.
После этих инцидентов с участием вертолетов Ми-8 ИА «Город55» проанализировало отчеты МАК за трехлетний период. Выяснилось, что как минимум в 4 авиапроисшествиях фигурировали выпускники Омского летно-технического колледжа имени А.В. Ляпидевского.
По данным Росавиации, в России 18 учебных заведений обучает специалистов по различным направлениям, связанным с эксплуатацией воздушных судов и летной эксплуатацией летательных аппаратов. При этом только 6 ССУЗов готовит выпускников по специальности 25.02.04 – «Летная эксплуатация летательных аппаратов». Это Бугурусланское, Якутское, Сасовское, Краснокутское, Омское летно-технические училище гражданской авиации, а также Красноярский филиал Санкт-Петербургского государственного университета ГА. Выпускники этих учебных заведений получают дипломы о высшем или средне-профессиональном образовании, а также свидетельство коммерческого пилота, дающее право работать на авиалиниях и, соответственно, перевозить пассажиров.
Омский летно-технический колледж гражданской авиации имени А.В. Ляпидевского, по данным официального сайта – самое многопрофильное среднее профессиональное образовательное учреждение в России, готовящее специалистов по четырем авиационным специальностям – пилоты, авиационные механики, специалисты авиационного и радиоэлектронного оборудования и единственное в России осуществляющее подготовку пилотов и бортмехаников вертолета Ми-8. Тем не менее, выпускники «омской учебки» неоднократно становились виновниками гибели людей.
В апреле 2015 года на Камчатке произошло столкновение вертолета Ми-8 со склоном горы – экипаж и пассажиры получили незначительные травмы. Как установило расследование МАК, вторым пилотом экипажа был выпускник Омского летно-технического техникума гражданской авиации, который окончил его в 2011 году. На момент крушения второй пилот имел 1380 часов налета на данном виде воздушного судна. Причиной авиационного происшествия стала ошибка - невыдерживание экипажем безопасной высоты полета в горной местности, непринятие своевременного решения о возврате на запасной аэродром при попадании в условия низкой видимости (приборные метеоусловия).
2 июня 2015 года в республике Саха-Якутия разбился вертолет Ми-8Т, принадлежащий компании «ЮТэйр-вертолетные услуги». Командиром потерпевшего крушение судна был выпускник Омского летно-технического колледжа гражданской авиации, мужчина 1984 года рождения, который в 2004 году окончил обучение в Омске и получил диплом. Общий налет в качестве командира ВС - 2275 часов. Как выяснилось в ходе расследования, наиболее вероятной причиной аварии стало невыдерживание скоростного режима при разгоне вертолета и, как следствие, оптимальной траектории набора высоты при выполнении взлета. Ошибка экипажа.
Далее, 15 августа 2015 года потерпел крушение МИ-8Т, на борту которого находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. В результате происшествия 5 человек погибли, а воздушное судно затонуло. По данным МАК, второй пилот – бывший выпускник Омского ЛТК ГА 1990 года рождения, окончивший обучение в 2010 году. Общий налет часов – 1097. В заключении МАК значится, что авиационное происшествие явилось следствием непринятия экипажем своевременного решения о переходе на полет по приборам или уходе на запасной аэродром при ухудшении метеоусловий до значений ниже установленных.
16 декабря 2015 года в Камчатском крае произошло авиационное происшествие с вертолётом Ми-8Т. По информации МАК, на борту воздушного судна находились 3 члена экипажа и 22 пассажира. В результате крушения, один пассажир погиб. Командиром воздушного судна являлся выпускник Омского летно-технического колледжа гражданской авиации им. А.В. Ляпидевского 1957 года рождения, окончивший обучение в 1981 году. На момент авиационного происшествия пилот имел свидетельство и был признан годным к летной работе пилотом коммерческой авиации. В ходе проведенного расследования, комиссия установила, что авиационному происшествию, вероятно всего, способствовали невыполнение экипажем технологии взлета в условиях образования снежного вихря, а также неудовлетворительное взаимодействие членов экипажа при попадании в условиях снежного вихря.
Расследования, начатые Международным авиационным комитетом по происшествиям в 2016-2018 годах, продолжаются. Данных о членах экипажа, пилотирующих попавшие в катастрофы вертолеты Ми-8, нет. Не исключено, что в кабине находился один из выпускников Омского летно-технического колледжа им. А.В. Ляпидевского.
Стоит подчеркнуть, что по данным ICAO (Международной организации по гражданской авиации – прим.), человеческий фактор является одной из ключевых причин авиационных событий. Российские учебно-методические пособия уточняют, что порядка 80% авиаинцидентов обусловлено человеческим фактором. Это подтверждают и отчеты МАК - существенная часть инцидентов с участием выпускников Омского ЛТК связана с ошибками.
Редакция ИА «Город55» направила запрос на имя директора Омского летно-технического колледжа имени А.В. Ляпидевского с просьбой оценить качество подготовки выпускников и соответствие их образовательного уровня российским и международным требованиям. Ответ ожидается.
Источник: ИА «Город55»