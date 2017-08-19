Мужчина принял Виагру и умер после 12-часового секса с девушкой

Туристка призналась, что встречалась с мужчиной около 7 месяцев. Когда они уединились в отеле Дубая, ее партнер принял какой-то препарат из своей медицинской сумки. Затем у них был секс, длившийся около 12 часов, после чего мужчина пошел в ванную комнату.