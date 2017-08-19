Мужчина принял Виагру и умер после 12-часового секса с девушкой

Дикий 12-часовой секс-марафон трагически закончился для жителя Африки в отеле Дубая. Как сообщает в ОАЭ издание «
Местная полиция выяснила подробности произошедшего. 52-летний житель Камеруна прибыл в Дубай по туристической визе. С ним вместе, также из Камеруна, приехала 23-летняя девушка. Она и рассказала как всё было.
Туристка призналась, что встречалась с мужчиной около 7 месяцев. Когда они уединились в отеле Дубая, ее партнер принял какой-то препарат из своей медицинской сумки. Затем у них был секс, длившийся около 12 часов, после чего мужчина пошел в ванную комнату.
Через некоторое время девушка услышала громкий звук падения, а когда она зашла в ванную, то мужчина лежал на полу без движения.
Полиция исследовала лекарства из медицинской сумки мужчины в лаборатории и обнаружила, что турист скончался от передозировки «Виагрой».
Источник: ИА «Город55»