Таксисты, избившие омича из-за 200 рублей, получили 10,5 лет на двоих

Анатолий Ш., желая наказать пассажира, через мобильное приложение в группе, которая создана для общения между таксистами, подал сигнал для привлечения рядом находящихся автомобилей. К нему на место конфликта прибыл Геннадий Ф. Затем мужчины отвезли клиента в безлюдное место у Парка культуры и отдыха Советского округа, где нанесли ему телесные повреждения.