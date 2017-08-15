Таксисты, избившие омича из-за 200 рублей, получили 10,5 лет на двоих

Накануне Советский районный суд Омска вынес приговор пo уголовному делу в отношении 32-летнего Анатолия Ш. и 28-летнего Геннадия Ф., рaнее судимого за наркопреступления. Мужчины признаны виновными в причинении умышленного вреда человеку пo предварительному сговору (п. «а» ч.3 ст.111 УК РФ), а Анатолий Ш. еще и в пoдкупе потерпевшего для дачи им ложных показаний (ч.1 ст.309 УК РФ).
Установлено: 27 мая 2016 года у работающего в сфере частных пассажирских перевозок Анатолия Ш. произошел конфликт с 30-летним клиентом, который из-за отсутствия денег отказался оплатить проезд в размере 200 рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области
Анатолий Ш., желая наказать пассажира, через мобильное приложение в группе, которая создана для общения между таксистами, подал сигнал для привлечения рядом находящихся автомобилей. К нему на место конфликта прибыл Геннадий Ф. Затем мужчины отвезли клиента в безлюдное место у Парка культуры и отдыха Советского округа, где нанесли ему телесные повреждения.
После таксисты вывезли потерпевшего на пустырь по улице Заводская, где нанесли пассажиру удары, которые повлекли тяжкий вред здоровью.
Анатолий Ш. в период с декабря 2016 года по январь 2017 года во избежание уголовной ответственности путем угроз и подкупа потребовал потерпевшего изменить показания. За 170 тысяч рублей злоумышленник требовал сообщить следователю, что побои нанес второй участник.
Геннадий Ф. и Анатолий Ш. вину в совершении преступления не признали. Суд приговорил Анатолия Ш. к 5 годам колонии общего режима и штрафу 50 тысяч рублей, Геннадия Ф. – к 5 годам и 6 месяцам в колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил.
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Источник: ИА «Город55»