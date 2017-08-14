Хакеры похитили 650 млн с банковских карт россиян

Мошенники, которые используют для хищений методы социальной инженерии, то есть классический обман, зачастую звонят гражданам и предоставляются сотрудниками банков, а после просят назвать им данные карт (номер, PIN-коды, CVV и пр.). Кроме того, хакеры занимаются программированием голосовых систем (IVR) для звонков гражданам, а также занимаются рассылкой на электронные почты клиентов банков письма с файлами и ссылками, которые ориентированы на их интересы. Граждане, открывая вложения, запускают вирус.