Хакеры похитили 650 млн с банковских карт россиян

С банковских карт россиян хакеры обманным путем похитили по итогам прошлого года 650 млн рублей, что на 15% меньше, чем в прошлом году, но к концу 2017 года этот показатель может достигнуть 750 млн рублей.
Такие данные следуют из расчетов, которые для издания «
Мошенники, которые используют для хищений методы социальной инженерии, то есть классический обман, зачастую звонят гражданам и предоставляются сотрудниками банков, а после просят назвать им данные карт (номер, PIN-коды, CVV и пр.). Кроме того, хакеры занимаются программированием голосовых систем (IVR) для звонков гражданам, а также занимаются рассылкой на электронные почты клиентов банков письма с файлами и ссылками, которые ориентированы на их интересы. Граждане, открывая вложения, запускают вирус.
Другая популярная схема мошенников ориентирована на людей, которые на различных интернет-ресурсах продают автомобили. В рамках нее потенциальный покупатель предлагает внести задаток на банковскую карту, при этом продавца он просит сообщить код авторизации, пришедший на телефон. Назвав его, потерпевший не увидит ни задатка, ни своих денег.
Согласно данным Zecurion, проанализировавшей информации более сотни банков, объем хищений в 2015 году составил 765 млн рублей, в 2016 году он снизился на 15% до 650 млн, но в 2017 он может достичь 750 млн из-за введения новых схем обмана, например, злоумышленники звонят гражданам, представляясь сотрудниками налоговой службы, выведывают необходимые данные под предлогом необходимости погашения задолженности.
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Источник: ИА «Город55»