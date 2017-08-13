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Водителя маршрутки избили за то, что он возит омичей бесплатно

13 августа 2017, 17:29
«Очки разбили..., не в очках дело!..»

Странная история происходит в Омском регионе — неравнодушному водителю, который возит односельчан бесплатно, угрожают и требуют прекратить заниматься «благотворительностью».

Добрый человек по своей воле решил безвозмездно помогать местным жителям. Когда он едет по делам, то берет бесплатных попутчиков, которым надо, к примеру, к доктору. Конечно, такая «расточительность» не понравилась тем, кто делает тоже самое, но уже за деньги. На мужчину оказали физическое давление, а когда поняли, что он не из пугливых, пожаловались на него... в прокуратуру.

Подробности истории сообщает НГС.Новости. Водитель маршрутки, а точнее Газели, которую его семья использует для коммерческой надобности, ездит из деревни Трубецкое Азовского района до ж/д вокзала Омска, по дороге заезжая в Александровку и Руслановку, так как муниципальные маршруты в них отменили.

Людей добрый человек перевозит по бесплатным талонам, которые выдаются по договоренности с местными администрациями и больницами. Талоны означают, что у человека нет денег на проезд, а к доктору попасть надо. Обычно, это пенсионеры.

И всё бы хорошо, но такое положение вещей не понравилось другим водителям маршруток, которым все равно на то, есть ли деньги у людей или нет. На героя нашей истории наехали «работники частной компании, которая занимается перевозками». Оказывали физическое давление, угрожали испортить машину.

«Говорили, что земля куплена. И теперь просто не стою там, по углам заезжаем, неудобно, стою, где нет маршрутных такси...»

Тогда угрозы прекратились и на мужчину подали жалобу в прокуратуру: «Они считают меня конкурентом и подали заявление, чтобы меня проверили. Но я же не регулярным маршрутом езжу, а под заказ».

«Поступило обращение о неправомерных действиях в связи с перевозкой пассажиров без лицензии. Запрошена документация, проводим проверку», — прокомментировали НГС.ОМСК в районной прокуратуре.

В администрации Азовского района рассказали, что договор на бесплатную перевозку пассажиров с мужчиной есть. Причем, никакого финансового возмещения за перевозки не предусмотрено:

«Да, договор есть. Он бесплатно возит людей в больницы, малоимущих и так далее. Главы поселений заключали с ним договор. Возит в рамках безвозмездной помощи, никто ему за это не платит. Сформировали талоны, их выдают администрации поселений»

Интересно получится, если мужчину еще и накажут за то, что он помогает людям бесплатно. Редакция ИА «Город55» будет следить за развитием ситуации.

Видео: Омский Мимино
Источник: ИА «Город55»

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