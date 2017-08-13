Водителя маршрутки избили за то, что он возит омичей бесплатно

Добрый человек по своей воле решил безвозмездно помогать местным жителям. Когда он едет по делам, то берет бесплатных попутчиков, которым надо, к примеру, к доктору. Конечно, такая «расточительность» не понравилась тем, кто делает тоже самое, но уже за деньги. На мужчину оказали физическое давление, а когда поняли, что он не из пугливых, пожаловались на него... в прокуратуру.