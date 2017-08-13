Водителя маршрутки избили за то, что он возит омичей бесплатно

Странная история происходит в Омском регионе — неравнодушному водителю, который возит односельчан бесплатно, угрожают и требуют прекратить заниматься «благотворительностью».
Добрый человек по своей воле решил безвозмездно помогать местным жителям. Когда он едет по делам, то берет бесплатных попутчиков, которым надо, к примеру, к доктору. Конечно, такая «расточительность» не понравилась тем, кто делает тоже самое, но уже за деньги. На мужчину оказали физическое давление, а когда поняли, что он не из пугливых, пожаловались на него... в прокуратуру.
Подробности истории сообщает
Людей добрый человек перевозит по бесплатным талонам, которые выдаются по договоренности с местными администрациями и больницами. Талоны означают, что у человека нет денег на проезд, а к доктору попасть надо. Обычно, это пенсионеры.
И всё бы хорошо, но такое положение вещей не понравилось другим водителям маршруток, которым все равно на то, есть ли деньги у людей или нет. На героя нашей истории наехали «работники частной компании, которая занимается перевозками». Оказывали физическое давление, угрожали испортить машину.
«Говорили, что земля куплена. И теперь просто не стою там, по углам заезжаем, неудобно, стою, где нет маршрутных такси...»
Тогда угрозы прекратились и на мужчину подали жалобу в прокуратуру: «Они считают меня конкурентом и подали заявление, чтобы меня проверили. Но я же не регулярным маршрутом езжу, а под заказ».
«Поступило обращение о неправомерных действиях в связи с перевозкой пассажиров без лицензии. Запрошена документация, проводим проверку», — прокомментировали НГС.ОМСК в районной прокуратуре.
В администрации Азовского района рассказали, что договор на бесплатную перевозку пассажиров с мужчиной есть. Причем, никакого финансового возмещения за перевозки не предусмотрено:
«Да, договор есть. Он бесплатно возит людей в больницы, малоимущих и так далее. Главы поселений заключали с ним договор. Возит в рамках безвозмездной помощи, никто ему за это не платит. Сформировали талоны, их выдают администрации поселений»
Интересно получится, если мужчину еще и накажут за то, что он помогает людям бесплатно. Редакция ИА «Город55» будет следить за развитием ситуации.